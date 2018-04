Furlan | Cisl | | attesa per governo | priorità Paese è il lavoro

Cisl : Furlan a Palermo per 'Rsu day' dei pubblici impiegati : Palermo , 3 apr. (AdnKronos) - Sarà la leader nazionale della Cisl , Annamaria Furlan , a concludere, domani al Mondello Palace Hotel di Palermo , l’Rsu day organizzato da Cisl e Cisl Fp nell’ambito della competizione elettorale per il rinnovo delle rappresentanze sindacali del pubblico impiego. Si vote

Cisl : Furlan a Palermo per ‘Rsu day’ dei pubblici impiegati : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – Sarà la leader nazionale della Cisl, Annamaria Furlan, a concludere, domani al Mondello Palace Hotel di Palermo, l’Rsu day organizzato da Cisl e Cisl Fp nell’ambito della competizione elettorale per il rinnovo delle rappresentanze sindacali del pubblico impiego. Si voterà dal 17 al 19 aprile e la consultazione coinvolgerà in Sicilia 104mila 951 lavoratori di Stato, parastato, enti locali e ...