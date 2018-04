Fs | per Italferr accordo con Consorzio G&S da 41 mln

meteoweb.eu

: ??????Perchè il #BIM è così importante per la progettazione delle Infrastrutture. #Italferr è l’azienda italiana leade… - INGENIOnews : ??????Perchè il #BIM è così importante per la progettazione delle Infrastrutture. #Italferr è l’azienda italiana leade… - chrisdabin : Certificazione BIM per progettazione, direzione lavori e procurement: ok di Icmq per Italferr -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Roma, 4 apr. (AdnKronos) –, società del gruppo Fs Italiane, è stata nominata Main Designer per il progetto di ammodernamento infrastrutturale e tecnologico della linea ferroviaria ‘Sarmiento’ a Buenos Aires, in Argentina. L’siglato fra la società d’ingegneria del gruppo Fs Italiane e ilG&S, di un valore economico di circa 41 milioni di euro, prevede la realizzazione, da parte di, del progetto esecutivo e il supporto tecnico per i lavori di ammodernamento della linea ferroviaria che collega la stazione periurbana di Moreno alla stazione Once nel centro di Buenos Aires (circa 37 km).“L’ammodernamento della linea ferroviaria ‘Sarmiento’ – sottolinea Carlo Carganico, Amministratore Delegato e Direttore Generale di– per complessità tecnica e durata dei lavori (cinque anni ...