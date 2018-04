Francia | secondo giorno scioperi | per Macron è braccio di ferro

Galles di un soffio sulla Francia : è secondo : Al Principality Stadium di Cardiff il Galles padrone di casa sconfigge di un solo punto, 14-13, la Francia e ottiene il secondo posto al Sei Nazioni 2018. Un match certo non il massimo quanto a ...

Secondo sorprendente aggiornamento di gennaio su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Francia : Il mese di gennaio si sta rivelando particolarmente caldo per coloro che hanno puntato su un Samsung Galaxy S7 o un Samsung Galaxy S7 Edge qui in Europa. Dopo aver trattato ampiamente l'impatto avuto dal primo aggiornamento mensile per il popolare smartphone qui in Italia, addirittura con un approfondimento legato alla sola durata della batteria, oggi 31 gennaio dobbiamo necessariamente prendere in esame una patch ulteriore che si sta ...

Supermercati Francia - atto secondo : dopo risse Nutella si scatena l'inferno per i Pampers. E Parigi dice basta : Divieto di guerra dei prezzi in Francia? dopo il caso o anche "caos Nutella", che ha visto diversi punti vendita di Intermarché trasformarsi in palcoscenico di risse e scenate isteriche tra i clienti, ...