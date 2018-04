Francesco De Gregori | le cinque canzoni più emozionanti

Francesco De Gregori il primo grande evento di “Etna in Scena” a Zafferana : A Zafferana è già estate in musica: Francesco De Gregori è il primo grande nome che svela la prossima programmazione

Francesco De Gregori il 6 Luglio al Roma Summer Fest : Due nuovi nomi si aggiungono al cartellone del Roma Summer Fest , il Fest ival estivo prodotto da Fondazione Musica per Roma nella cavea dell’Auditorium Parco della... L'articolo Francesco De Gregori il 6 Luglio al Roma Summer Fest proviene da Roma Daily News.

Annunciato il tour di Francesco De Gregori per il 2018 : info biglietti in prevendita : Il tour di Francesco De Gregori si chiamerà, semplicemente, tour 2018. Ad annunciarlo è il noto cantautore, che ha reso note le prossime date nelle quali sarà possibile ascoltare la sua musica live. Nei primi dettagli della scaletta da suonare, sussiste il carattere dell'imprevedibilità. Secondo quanto già dichiarato da Francesco De Gregori, nella setlist che l'artista ha deciso per la prossima tornata di concerti, sono previsti alcuni dei ...