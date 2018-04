Francesca Cipriani Ripescata con Rosa | Ma io non ho il fidanzato L' isola

Isola dei Famosi - eliminata Francesca Cipriani : Colpo di scena! Un “no” corale urlato dal pubblico in studio ha accolto il verdetto del televoto che ha eliminato Francesca Cipriani. Con il 51% dei voti, la concorrente è uscita dalla Palapa s

Isola dei Famosi 2018 - undicesima puntata del 3 aprile in diretta : Francesca Cipriani perde al televoto e accetta l'ultima spiaggia : Isola dei Famosi 2018 L'Isola dei Famosi 2018 arriva all'undicesima puntata

Isola dei Famosi 2018 - eliminata Francesca Cipriani/ Diretta e primo finalista : ripescata? (3 Aprile) : Isola dei Famosi 2018, Diretta 3 aprile: il primo finalista, nuovo eliminato tra Francesca, Nino e Jonathan. Franco Terlizzi si ritira del programma. Le polemiche di Simone Barbato.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 23:08:00 GMT)

L'Isola dei Famosi 2018 : vincitrici Francesca Cipriani o Alessia Mancini per gli scommettitori : Stasera si conoscerà il primo finalista delle edizione 2018 delL'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. In attesa del risultato delle ultime nomination - che vedono candidati all’uscita Francesca Cipriani, Nino Formicola e Jonathan Kashanian - cambia la lavagna Snai che vede favorite per la vittoria proprio la Cipriani e Alessia Mancini, entrambe a 3 volte la scommessa, con Amaurys Perez che scivola a ...

Francesca Cipriani querela l’ex fidanzato : l’esito della prima udienza : Isola dei Famosi: è scontro tra Francesca Cipriani e il suo ex Stasera andrà in onda l’undicesima puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Una puntata che si preannuncia già pregna di colpi di scena. Difatti ci sarà il verdetto tanto atteso su quale naufrago tra Nino Formicola detto Gaspare, Jonathan Kashanian e, dulcis in fundo, Francesca Cipriani sarà costretto ad abbandonare per sempre il reality show condotto da ...

Francesca CIPRIANI/ Sarà eliminata? Scontro e chiarimento con Amaurys Perez (L’Isola dei famosi 2018) : All'Isola dei famosi 2018 FRANCESCA CIPRIANI ha avuto finalmente modo di chiarire tutto con Amaurys Perez dopo uno Scontro piuttosto acceso durante l'ultima diretta(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 09:04:00 GMT)

Francesca Cipriani e Amaurys Perez : cosa è successo all’Isola dei Famosi. E chi l’avrebbe mai detto? E invece - è bastata una sola ‘mossa’ e i due naufraghi si sono ritrovati così : All’Isola dei Famosi le discussioni feroci vanno fortissimo ultimamente. Non c’è da stupirsi: dopo più di due mesi di fame, stenti e convivenza forzata, ma soprattutto a poco dalla finalissima, gli animi si scaldano. I naufraghi cominciano a dare segni di cedimento anche se, in effetti, questa edizione è stata particolarmente ricca di liti e sfuriate. Una delle ultime è quella che abbiamo visto nel daytime del 30 marzo 2018. ...

L’isola dei famosi : Amaurys chiede scusa a Francesca Cipriani : Amaurys Perez e Francesca Cipriani: arriva il chiarimento sull’Isola 13 È finalmente arrivato il chiarimento tra Francesca Cipriani e Amaurys Perez. I due naufraghi erano stati protagonisti di un’accesa lite nell’ultima diretta dell’Isola dei famosi 13. Un diverbio scatenato dal contrasto tra il pallanuotista e Simone Barbato che poi ha coinvolto anche l’ex protagonista de La pupa e il secchione. In queste ore tra ...

Francesca Cipriani - “danno psichico per i glutei rifatti”/ Il dramma “ignorato” da Isola dei Famosi e pubblico : Francesca Cipriani, “danno psichico per i glutei rifatti”, rivela la madre Rita De Michele al settimanale Nuovo Tv. Il dramma “ignorato” da Isola dei Famosi e pubblico: perché?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:36:00 GMT)

Francesca Cipriani danno psichico ecco cosa è successo : La bombastica Francesca Cipriani si è sottoposta a svariati interventi di chirurgia estetica. Ma uno di questi interventi non è andato bene e la Cipriani ha ottenuto un risarcimento per il danno subito, tutto questo lo racconta la mamma di Francesca ad un settimanale. Francesca Cipriani è riscorsa alla chirurgia plastica per ritoccare anche un’altra parte del suo corpo: il fondo schiena. Quell’operazione fu un dramma, che le procurò in seguito ...

Isola dei Famosi choc : Francesca Cipriani ha un danno psichico : Francesca Cipriani a L’Isola dei Famosi: la rivelazione della madre Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2018. E grande protagonista è stata senza ombra di dubbio la naufraga Francesca Cipriani, che dapprima ha discusso molto animatamente con Amaurys Perez e successivamente ha incontrato suo padre. Un incontro che ha commosso un po’ tutti, Valeria Marini compresa. Ma la giovane bionda naufraga non ...

Francesca Cipriani incontra il padre : Rinaldi e Marini in lacrime : Nadia Rinaldi e Valeria Marini commosse per l’incontro della Cipriani con il padre L’incontro tra Francesca Cipriani con il padre Gianfranco ha commosso in studio Valeria Marini e Nadia Rinaldi. Per la maggiorata comunque la sorpresa è stata molto sofferta in quanto L’Isola dei Famosi ha deciso stasera di giocare con la sua vera passione: il cibo. Alessia Marcuzzi ha infatti chiesto all’ignara Francesca Cipriani di ...