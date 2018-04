Formula 2 2018 Lo start della stagione in Bahrain

Formula 1 - GP Bahrain 2018 : il meglio delle ultime 4 edizioni : 2017 Bottas mette a segno la sua prima pole e conserva il comando alla prima curva, dove Vettel sopravanza Hamilton all'esterno, guadagnando la seconda posizione. La Ferrari è più veloce della ...

Formula 1 GP Bahrain 2018 - orari tv : diretta gara in chiaro su TV8? Video : L’esordio stagionale di Formula 1 [Video] ha visto la #Ferrari trionfare in Australia. La scuderia di Maranello, con un capolavoro tattico, ha permesso a Sebastian Vettel di vincere il Gran Premio, davanti a Lewis Hamilton e Kimi Räikkönen. L’inglese della #Mercedes, che aveva dominato l’intero weekend di Melbourne, ha spiegato di aver desistito dall’affondare un attacco al rivale tedesco per preservare il motore, dato che il limite di ...

Formula 1 - analisi GP Australia 2018 : Vince Vettel - Ferrari già al livello di Mercedes? : Formula 1, analisi GP Australia : Il GP Australia 2018 è appena andato in archivio ed è tempo di riflettere su cosa ci ha lasciato il primo appuntamento mondiale. Il tracciato Australiano non da storicamente riscontri certi ma quello di Melbourne è comunque il primo esame davvero”serio” della stagione. Le sorprese non sono certo mancate tanto in pista quanto intorno ad essa. La rivoluzione targata Liberty Media è cominciata e ...

Formula 1 2018 - monoposto sempre più veloci : Siamo alla seconda stagione con le monoposto "larghe" in termini di carreggiata e sezione dei pneumatici. La sostanziale stabilità regolamentare, abbinata ai dati raccolti nella precedente stagione, ...

Formula 1 - GP d'Australia 2018 : il commento di Leo Turrini : Per i tifosi della Ferrari è stata una domenica davvero super. Il Mondiale 2018 parte col piede giusto: una vittoria di Sebastian Vettel voluta e strappata grazie soprattutto a una strategia perfetta, ...

Formula 1 - GP Australia 2018 : due Ferrari sul podio a Melbourne 14 anni dopo : Ci ha provato il campione del mondo in partenza ad allungare sulle due Rosse, ma a Melbourne la Ferrari ha giocato due punte contro una ed è stato importantissimo. Raikkonen ha fatto il suo, nella ...

Formula 1 GP Australia 2018 : delirio Ferrari - trionfo di Vettel! : In barba a tutti i pronostici, Sebastian Vettel ha vinto a Melbourne il GP d'esordio del Mondiale di Formula 1 2018 davanti a Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Il tedesco si è guadagnato la vittoria mentre la corsa era in regime di di virtual safety car, necessaria per rimuovere la Haas di Grosjean rimasta piantata dopo il secondo, tragico, pit stop delle scuderia statunitense.Una vittoria di squadra quella ottenuta dal tedesco, maturata al ...

Formula 1 - GP d'Australia 2018 : orari e come vedere il gran premio in replica : Tutti gli utenti possono seguire il GP attraverso il lap tracker, che riproduce l'andamento in pista, possono seguire la cronaca di Carlo Vanzini, voce ufficiale di Sky per la stagione di Formula 1 e ...

Formula 1 Gp d'Australia 2018 - le pagelle : Si apre nel segno della Ferrari il Mondiale di Formula 1. Sebastian Vettel trionfa al Gp d'Australia 2018, beffando grazie a un ottima strategia di gara, il rivale e campione in carica Lewis Hamilton. ...