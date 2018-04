Formula 1 | gli orari del GP del Bahrain in tv

Formula 1 - la pagliacciata dello sprint race in qualifica : cosa cambia : Dopo aver censurato le grid girls, dopo il nuovo logo e la sigla hollywoodiana, gli americani di Liberty Media vogliono mettere le mani nella carne della Formula 1 , cambiando tempi e unità narrative ...

Formula 1 - GP Bahrain 2018 : il meglio delle ultime 4 edizioni : 2017 Bottas mette a segno la sua prima pole e conserva il comando alla prima curva, dove Vettel sopravanza Hamilton all'esterno, guadagnando la seconda posizione. La Ferrari è più veloce della ...

Formula 1 - Mercedes : software e non solo - team meno dominante degli scorsi anni? L'analisi : Il quattro volte campione del mondo, infatti, ha provato ad attaccare la Ferrari numero 5 per oltre 20 giri. Per farlo ha dovuto ricorrere alla modalità "attack" del motore quindi alla potenza ...

Formula E a Roma : percorso - info biglietti e dove vedere la gara in diretta tv : E’ in arrivo l’attesissima prima tappa italiana del campionato di Formula E. Il mondiale di automobilismo dedicato alle monoposto elettriche edizione 2017-2018 è iniziato lo scorso dicembre a Hong Kong e si concluderà il 15 luglio a New York. Sono 14 gli appuntamenti complessivi, il prossimo in calendario costituirà la settima prova che segna il giro di boa: in un circuito sulle strade urbane della Città Eterna, sabato 14 aprile andrà in scena ...

Formula 1 - Diretta Gp Australia/ F1 - pole Hamilton da urlo : la strategia Ferrari per rovinargli la festa : Diretta Formula 1 Gp Australia: Hamilton ottiene la pole, Vettel e Raikkonen su Ferrari comunque soddisfatti. Miglior tempo per l’inglese della Mercedes, che si piazza davanti alle due rosse(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:16:00 GMT)

Formula 1 - Lewis Hamilton in pole umilia Sebastian Vettel : 'Quel giro veloce per toglierti il sorriso dalla faccia' : Il mondiale di Formula 1 riparte così come si era concluso: la Mercedes davanti a tutti e la Ferrari a inseguire. Il quattro volte campione del mondo Lewis Hamilton, infatti, con uno spettacolare ultimo giro ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Australia , tradizionale gara di apertura della stagione a Melbourne. Il fuoriclasse ...

Formula 1 - la rivoluzione degli orari : Partenze posticipate di un'ora e dieci minuti: è una delle novità di questa stagione. Dall'Australia ad Abu Dhabi ecco il giro del mondo 2018 Formula 1 Gp d'Australia 2018, pole di Hamilton. La griglia di partenza Gp d'Australia 2018, orari tv e dove vederlo

Formula 1 - Hamilton domina le prove libere. La Ferrari di Vettel : 'Dobbiamo migliorare' : Lewis Hamilton domina le due sessioni di prove libere del Gran Premio di Australia che domenica aprirà il campionato di Formula Uno. Nella prima sessione il pilota britannico sulla sua Mercedes ha ...

DIRETTA Formula 1 GP AUSTRALIA 2018/ Video prove libere : Hamilton top - Vettel e Ferrari vogliono sorprendere : DIRETTA FORMULA 1 Gp AUSTRALIA 2018, Video prove libere: Hamilton top, Vettel e Ferrari vogliono sorprendere. Tempi e classifica FP1 e FP2 Melbourne.

Formula 1 - gli stipendi dei piloti : Staccato il Campione del Mondo in carica Lewis Hamilton, secondo con un ingaggio pari a 40,9 milioni. Terzo Raikkonen con 32,7. Fernando Alonso è solo quarto: 24,5 milioni di euro il suo stipendio ...

Roma. Formula E - 15mila biglietti gratuiti : Roma – Formula E – “In seguito alle numerose richieste di partecipazione all’E-Prix inaugurale di Roma, siamo lieti di annunciare la disponibilità di ulteriori 15.000 ingressi... L'articolo Roma. Formula E, 15mila biglietti gratuiti proviene da Roma Daily News.

Formula 1 2018 - il calendario delle gare e gli orari : Dal Gp di Australia ad Abu Dhabi, ecco la nuova stagione del mondiale. Vettel contro il monopolio Mercedes

Formula 1 - semafori accesi : il Circus prepara la battaglia : Pronti ad accendere i motori. Nel paddock, mentre i meccanici finiscono di montare le monoposto, cresce l'eccitazione di squadre e piloti. Sembra essere assodato che anche quest'anno la sfida per il ...