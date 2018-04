Flero Sparatoria nella Sga Srl morto Elio Pellizzari

Flero - sparatoria in azienda : un uomo ucciso e un ferito : Brescia, 4 aprile 2018 - sparatoria a Flero , nel Bresciano. Il bilancio è tragico: un morto e un ferito . L'allarme è scattato intorno alle 10 di oggi, mercoledì 4 aprile, in via Galvani. Secondo una ...