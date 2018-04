Firenze Scatta la Ztl estiva | ecco tutte le novità

Firenze - esce di casa per suicidarsi ma spara a caso : ucciso un senegalese - scatta la protesta : Firenze, esce di casa per suicidarsi ma spara a caso: ucciso un senegalese, scatta la protesta La vittima si chiamava Idy Diene, aveva 54 anni. L’uomo era un immigrato regolare in Italia,con permesso di soggiorno rilasciato dalla questura diPisa. Continua a leggere L'articolo Firenze, esce di casa per suicidarsi ma spara a caso: ucciso un senegalese, scatta la protesta è su NewsGo.