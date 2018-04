Firefox Reality | Mozilla presenta il browser per la realtà virtuale e aumentata

surface-phone

(Di mercoledì 4 aprile 2018), come scritto sul proprio blog ufficiale, crede fortemente che il futuro del web, e quindi anche dei, sarà strettamente legato al mondo dei visori VR e MR. Per questo motivo, l’azienda ha dichiarato di stare attualmente lavorando a unInternet totalmente scritto da zero e compatibile con lae laha affermato, inoltre, che durante la fase di sviluppo iniziale, il codice sorgente verrà eseguito in modalità sviluppatore su Daydream e GearVR. Si tratta del primoper lamista ad essere completamente multipiattaforma in quanto le altre alternative oggi presenti sono chiuse e specifiche per un determinato sistema operativo (un esempio è Microsoft Edge disponibile solamente su Windows Mixed) a differenza diche sarà indipendente e funzionerà su un’ampia varietà ...