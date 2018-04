Fincantieri - lettera di intenti con Viking per due navi da crociera : Nuova commessa per Fincantieri . La controllata Vard ha firmato una lettera di intenti per la progettazione e la costruzione di due navi da crociera speciali per Viking , più altre due in opzione. Le ...

Fincantieri : Vard firma lettera intenti per 2 navi da crociera speciali : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – Vard Holdings Limited, controllata di Fincantieri, ha firmato una lettera di intenti per la progettazione e la costruzione di due navi da crociera speciali per Viking, più altre due in opzione. Le unità, che saranno consegnate in Norvegia rispettivamente nel secondo trimestre del 2021 e nel secondo trimestre del 2022, si legge in una nota, saranno le prime che Vard realizzerà per questa società armatrice. Il ...