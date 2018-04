Fincantieri | da Viking ordine per 2 navi

Fincantieri : accordo con Viking per due navi da 460 milioni di euro : Vard, controllata di Fincantieri, ha firmato una lettera di intenti per la progettazione e la costruzione di due navi da crociera speciali per Viking, più altre due in opzione.

Fincantieri - altre 6 navi per Viking : Teleborsa, - Fincantieri e Viking hanno raggiunto un accordo per la costruzione di ulteriori 6 navi, che porterebbero a un totale di 16 il numero complessivo di unità costruite in partnership dalle ...