Filippo Nardi chiede scusa a Mercedesz Henger dopo gli insulti

“Basta!”. Bianca Atzei piange e Mara Venier sbotta. La frecciatina della ”Zia nazionale” accende lo studio dell’Isola dei famosi. E mentre la naufraga si sfoga - Filippo Nardi - con tanto di ‘sorrisino’ beffardo - zittisce tutti così : L’undicesima puntata dell’Isola dei famosi si apre con il botto: tutti contro tutti. Franco Terlizzi ha lasciato l’Honduras per motivi di salute ma è in studio da Alessia Marcuzzi. E, subito, riprendono le infuocate liti che hanno caratterizzato l’ultima settimana. Si parte dalla lite Terlizzi e Bianca Atzei. Lui le chiede scusa per averle detto che è ”schifosa” ma le ribadisce che è ”falsa e ...

Cannagate - Filippo Nardi e Cecilia Capriotti : 'Ci vietano di parlarne' : Che l'argomento canna-gate non fosse gradito all' Isola dei Famos i era piuttosto palese, che fosse però arrivato addirittura il divieto di parlarne è una novità. Qualcosa era trapelato quando qualche ...

Isola dei Famosi 2018 - Filippo Nardi : “Non possiamo parlare del “canna-gate”. Da un giorno all’altro ci è arrivata…” : Ora che L’Isola dei Famosi targata 2018 è giunta quasi al termine possiamo dire che nessuna delle dinamiche Isolane ha interessato granché il pubblico. Inciuci, scaramucce e siparietti sono rimasti abbastanza ai margini del reality di Canale5. A parte l’ormai noto “canna-gate”, che invece è stato a lungo dibattuto e che ha dato vita a uno scambio di fuoco tra Striscia la Notizia e il reality. E adesso che anche questa ...

Filippo Nardi sorride alla commemorazione di Fabrizio Frizzi : evento shock Video : La puntata dell'#Isola dei Famosi andata in onda ieri, martedì 27 marzo ha lasciato tutti senza parole. Come tutti i telespettatori avranno appreso, lunedì sera è, purtroppo, venuto a mancare il conduttore #Fabrizio Frizzi. Il presentatore era malato e a to dell'ischemia che lo ha colpito ad ottobre, le sue condizioni di salute erano seriamente compromesse. La gravita' della questione ha raggiunto l'apice nella notte di lunedì 26 marzo quando ...

Filippo Nardi RIDE DURANTE L'OMAGGIO A FABRIZIO FRIZZI/ Isola dei Famosi 2018 : "Nessuna scusa servirà" : FILIPPO NARDI è finito sotto accusa per le sue risate DURANTE L'OMAGGIO a FABRIZIO FRIZZI nella diretta di ieri dell'Isola dei Famosi ma il naufrago spiega com'è andata a Mattino5(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:38:00 GMT)

