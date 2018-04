: RT @forza_italia: Il Presidente #Berlusconi e FI, dopo la vittoria della coalizione del centro-destra alle elezioni politiche, ribadiscono… - antoniopalmieri : RT @forza_italia: Il Presidente #Berlusconi e FI, dopo la vittoria della coalizione del centro-destra alle elezioni politiche, ribadiscono… - NotizieIN : FI:coalizione è unita,no ai veti di M5S - GiovanniCalcara : RT @forza_italia: Il Presidente #Berlusconi e FI, dopo la vittoria della coalizione del centro-destra alle elezioni politiche, ribadiscono… -

"Il presidente Berlusconi e Forza Italia, dopo la vittoria delladel centrodestra alle elezioni politiche, ribadiscono con forza l'unità dellae l'indisponibilità per qualunque forma di dialogo o ipotesi di governo con chi poneinaccettabili in una democrazia". E' il messaggio a Di Maio lanciato in una nota al termine del vertice di FI a Palazzo Grazioli. La riunione alla vigilia delle consultazioni con Mattarella. La delegazione di FI sarà guidata da Berlusconi e dalle due capogruppo Bernini e Gelmini.(Di mercoledì 4 aprile 2018)