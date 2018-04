Fico | mine antiuomo arma vigliacca | mi unisco a paole Mattarella

askanews

: @HuffPostItalia Ora #fico disporrà una bonifica della camera alla ricerca di mine e bombe. - Deepakumara : @HuffPostItalia Ora #fico disporrà una bonifica della camera alla ricerca di mine e bombe. - santre1977 : @lorenzoteodonio @emilianogriff78 @DinamoPress @A_Celestini @amicoFaralla @arosamor @Wu_Ming_Foundt che gran fico M… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Roma, 4 apr. , askanews, 'Quella odierna è la Giornata mondiale per la promozione e l'assistenza all'azione contro le, indetta dalle Nazioni Unite per non dimenticare le sofferenze patite da ...