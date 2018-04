Ferrovie Nord | giudice | “Da ex presidente Achille comportamento criminale ma anche

Ferrovie : Lombardia - intesa Trenord-Areu per aumentare sicurezza su treni : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - Una campagna di affissione sui finestrini dei treni e un nuovo sistema di collegamento tra app per comunicare in modo più semplice e rapido in caso di emergenza. È quanto prevede un accordo siglato oggi da Trenord e Areu-Azienda regionale emergenza urgenza, finalizzato

Ferrovie : Lombardia - intesa Trenord-Areu per aumentare sicurezza su treni : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – Una campagna di affissione sui finestrini dei treni e un nuovo sistema di collegamento tra app per comunicare in modo più semplice e rapido in caso di emergenza. è quanto prevede un accordo siglato oggi da Trenord e Areu-Azienda regionale emergenza urgenza, finalizzato a diffondere la conoscenza dei comportamenti corretti in situazioni di emergenza e degli strumenti che danno il via alla catena di soccorso, di ...

Ferrovie : linee Trenord ferme per sciopero Orsa - adesione al 100% : Milano, 21 mar. (AdnKronos) – Nuovi ritardi e cancellazioni, oggi, sulle linee Trenord a causa dello sciopero ferroviario indetto dall’associazione Orsa. Iniziato alle 9 e terminato alle 17, lo sciopero è il secondo questo meso dopo quello indetto per l’8 marzo e ha visto un’adesione del 100 per cento. Nella fascia oraria dello sciopero “non hanno circolato i treni lombardi, il personale ha aderito in toto alla ...

Ferrovie : treno si guasta e si blocca a Melzo - ore di ritardi su linee Trenord : Milano, 2 mar. (AdnKronos) – ritardi, anche di oltre due ore, sulle linee trenord questo pomeriggio, dopo che il treno regionale 2073 partito da Milano centrale alle 15.25 e diretto a Verona si è guastato all’altezza di Melzo, dopo Pioltello. Durante il tragitto, è scattato il sistema di frenatura automatica del convoglio per lo scoppio del tubo di un freno: secondo le prime ricostruzioni, lo scoppio sarebbe avvenuto a causa di un ...

Maltempo e gelicidio al Nord - autostrade chiuse e Ferrovie bloccate : autostrade parzialmente chiuse e treni in partenza dalla Liguria completamente fermi: sono questi gli effetti del Maltempo e del gelicidio al Nord. Sono stati chiusi al traffico questa mattina...

FNM - approvato schema finanziamento per rinnovo parco rotabile FerrovieNORD : Teleborsa, - Il CdA di FNM ha recepito lo schema di convenzione sottoscritto con la Regione Lombardia , attuativa del programma di acquisto di nuovo materiale rotabile annunciata nell'agosto scorso . ...

Milano - deraglia treno delle Ferrovie Trenord : 3 morti - 46 feriti : Un treno delle ferrovie trenord è deragliato tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Il bilancio provvisorio è di 3 morti accertati e 46 feriti. Secondo la prefettura non ha...

Milano - deraglia treno delle Ferrovie Trenord : 4 morti - 10 feriti gravi : Un treno delle ferrovie trenord è deragliato tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Il convoglio era partito da Cremona e diretto a Milano Piazza Garibaldi. Sul luogo...

Milano - deraglia treno delle Ferrovie Trenord : 3 morti - 10 feriti gravi : Un treno delle ferrovie trenord è deragliato tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Il convoglio era partito da Cremona e diretto a Milano Piazza Garibaldi. Sul luogo...

