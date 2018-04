Ferrero | la Nutella farà aumentare le piantagioni di nocciole in Italia

Ferrero - la Nutella farà aumentare le piantagioni di nociole in Italia : MILANO - Sono uno dei principali ingredienti della Nutella , ma non sono sempre un made in Italy. Ora Progetto Nocciola Italia , promosso dalla Ferrero Halzelnut Company, la divisione interna del gruppo ...

La Nutella regala 800 milioni ai Ferrero : MILANO - Maxi-dividendo per la Ferrero International Sa la holding lussemburghese della famiglia Ferrero , in occasione dell'assemblea dei soci del 28 febbraio, ha deciso la distribuzione di una cedola ...

Calenda e Arcuri mangiano i Nutella Biscuits. Ferrero sceglie la Basilicata per la nuova produzione : Milano. Ci sono multinazionali che delocalizzano in paesi a basso costo e multinazionali che investono in Italia, anzi nel sud Italia, per realizzare un prodotto innovativo, seppure con un aiuto ...