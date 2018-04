Ferrari | fa il giro della Rete il video della supercar ' silenziosa' a Fiorano

F1 GP Australia 2018 - Lewis Hamilton : “E’ stato il miglior giro del fine settimana. La Ferrari ha migliorato molto la potenza del motore” : 73esima pole in carriera, settimo sigillo in qualifica in Australia , Lewis Hamilton semplicemente devastante. 1’21″164 per l’alfiere della Mercedes e prima piazza conquistata nel primo time-attack del Mondiale 2018 di F1. Una prestazione di altissimo profilo del pilota e di grande potenza del motore della W09. “Non è stato semplice. Sono stato sorpreso dalla velocità nella Q1 della Ferrari : la loro potenza è sembrata ...

F1 - Test Barcellona 2018 : la Ferrari non guarda al giro secco. Sebastian Vettel : “Saremo vicini alle Mercedes” : La Ferrari non ha cercato il giro veloce, ma la giusta dimensione sul passo gara oggi nei Test di Barcellona . Lo sa bene Sebastian Vettel , che a MotorSport.com ha dichiarato: “Abbiamo il polso della situazione, capiamo come reagisce la macchina, ma è necessario percorrere più chilometri per capire tante altre cose della vettura. Siamo ai primi chilometri con una monoposto nuova, quindi tutti sono eccitati. Dispiace non poter girare come ...

Come guidare in pista una Ferrari o Lamborghini in Italia : prezzi di un giro in pista e circuiti : Chi è che non vorrebbe guidare in pista una Ferrari o una Lamborghini fiammante? Ecco, se foste alla ricerca di un’esperienza particolare quanto adrenalinica di quel tipo siete nel posto giusto, dal momento che nei paragrafi di seguito parleremo in lungo e in largo di indicare Come realizzarla in Italia rassegnandovi tutto ciò che c’è da sapere al riguardo senza escludere i prezzi di un giro in pista, i circuiti sparsi sul nostro territorio, i ...