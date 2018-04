Fedez | le foto di Leone Lucia | il rapper dice la sua

Fedez sulle foto di Leone : ‘Un bambino non può scegliere neanche di essere battezzato’ : Fedez non ci sta: a chi lo attacca per la pubblicazione delle immagini del figlio Leone, venuto al mondo il 19 marzo in quel di Los Angeles, il rapper risponde duramente con un flusso di coscienza sulle Instagram Stories. “Mi sveglio questa stamattina e leggo che dovremmo mettere in discussione la nostra capacità genitoriale per aver pubblicato le foto di nostro figlio […] a prescindere dalle posizioni che uno può avere sul pubblicare le ...

Fedez : "Non è giusto giudicarci perché postiamo foto di nostro figlio. Un bravo genitore non si riconosce da questo" : "È vero, un bambino non può scegliere se essere mostrato sui social o meno, esattamente come non può scegliere se essere battezzato". In una storia apparsa sul suo profilo Instagram, Fedez risponde a chi accusa lui e Chiara Ferragni di sovraesporre mediaticamente il figlio, postando le sue foto online. Il cantante rivendica il diritto di condividere "una gioia così grande", come "farebbe qualsiasi famiglia della ...

