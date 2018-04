FCA crolla in Borsa dopo i numeri sulle immatricolazioni : Avvio di seduta negativo per FCA , maglia nera del FTSE Mib milanese con una discesa del 2,15% a 17,332 euro. Il colosso automobilistico italo-statunitense accusa i numeri sulle immatricolazioni di ...

Wall Street - finale thrilling : ?crolla a -6% poi dimezza le perdite. Milano in calo con Leonardo e FCA : Wall Street sembra non riuscire a toccare il fondo. L’indice Dow Jones è arrivato a perdere fino a 1.500 punti, pari a oltre il 6%, scivolando a 24mila punti, in un finale di seduta drammatico con violente oscillazioni. Pesano i timori su inflazione e rialzo dei tassi Fed più rapido del previsto. A Milano Leonardo paga ancora la delusione degli operatori sul piano industriale mentre tengono le utility. S&P alza rating a BB+ su Fca, ma il ...

