Far Cry 5 è già a quota mezzo milione di copie vendute su Steam

Far Cry 5 è il miglior lancio nella storia della serie ed è in testa nella classifica di vendite UK : Far Cry 5 è uscito soltanto da una settimana, ma sembra essere protagonista del lancio più importante della storia del franchise, con il nuovo capitolo della serie firmata Ubisoft che sta dominando le classifiche di vendita di tutto il mondo.Stando ai dati riportati dai nostri colleghi di Eurogamer.net, Far Cry 5 non è soltanto il capitolo più venduto del franchise, ma anche il videogioco più venduto del 2018. È inoltre in testa alla classifica ...

Far Cry 5 - il videogame entra in cucina : il menu dello chef dedicato al nuovo titolo Ubisoft : Questo è il piatto cult del gioco, che rispecchia al massimo l'abbinamento tra me, un giovane che gioca ai videogames e a cui piace viaggiare e scoprire il mondo, l'America con il barbecue, la ...

I 3 Finali Di Far Cry 5 E Come Ottenerli : Scopri i 3 diversi Finali di Far Cry 5. Tutti i Finali alternativi e segreti di Far Cry 5 e Come raggiungerli. Un video mostra i 3 Finali alternativi di Far Cry 5. Sbloccare tutti i Finali alternativi di Far Cry 5 Finale alternativo Far Cry 5 in 10 minuti di gioco Far Cry 5 è arrivato nei negozi da […]

Far Cry 5 Guida : Come ottenere la canna da pesca ed utilizzarla : In Far Cry 5 vi sono numerose attività nelle quali è possibile cimentarsi, tra cui caccia e pesca. Per la caccia basta disporre di una qualsiasi arma, per la pesca invece avrete bisogno della canna, scopriamo insieme Come recuperarla ed utilizzarla. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Come pescare in Far Cry 5 Per pescare avrete bisogno di una canna da ...

Far Cry 5 Guida : Come ottenere il finale alternativo : Sapevate che in Far Cy 5 è possibile ottenere 2 finali? Vediamo Come sbloccarli entrambi. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Far Cry 5: Guida al finale alternativo Contrariamente a quanto accadeva nel precedente capitolo, in Far Cry 5 ci sono 2 finali, in quanto le scelte da compiere sono solo 2 nel corso dell’intera campagna. La prima scelta ci viene ...

Far Cry 5 Guida : Dove trovare l’arma aliena MAGNOPULSER : Dopo la Casa Infestata degli O’Hara, quest’oggi vogliamo svelarvi Dove trovare l’arma aliena MAGNOPULSER in Far Cry 5. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Dove trovare l’arma aliena in Far Cry 5 Uno degli obiettivi del gioco, richiede il completamento di tutte le missioni legate a Larry Palmer, una volta portate a termine, ricevere l’arma ...

Guida Far Cry 5 al farming del denaro - come migliorare le proprie finanze : Indubbiamente tantissimi i giocatori che nell'ultima settimana hanno fatto il loro ingresso in Far Cry 5, con l'(in)accogliente Hope County che ha spalancato le porte del Montana ai turisti videoludici provenienti da tutto il mondo. Sopravvivere alla conversione è un'opera ardua, con gli edeniti sempre in agguato, pronti a imporre la propria volontà a suon di piombo rovente. Per tornare quindi a casa senza alcun pezzo mancante (e chi ha già ...

Ubisoft : Far Cry 5 Recensione PS4 Pro : Finalmente ci siamo ne esce in media ogni "due anni" ne esce uno, ed è arrivata l'ora del 5, si stiamo parlando di Far Cry 5. Diciamo subito che è un gran bel titolo, ma che è molto simile ai suoi predecessori. Ubisoft ha apportato qualche ambiamento nel tentativo di svecchiare il titolo, anche se le modifiche maggiori sono state fatte sopratutto nella caratterizzazione dei personaggi. Preparatevi a giocare un'avventura ricca di violenza che di ...

Problemi Far Cry 5 con i salvataggi - utente costretto a ricominciare da zero : i dettagli : L'avvento sulla scena videoludica di Far Cry 5 è stato salutato in maniera assolutamente calorosa dalla community di videogiocatori, e la prova tangibile arriva dal fiorire di gruppi dedicati sui social network, che cercano di avvicinare tra loro il maggior numero di utenti possibile. Un lavoro assolutamente esteso quello operato da Ubisoft in quest'ultima iterazione del franchise, che può contare, come da canoni della serie, su una mappa dalle ...

Far Cry 5 : 10 cose da sapere per aumentare denaro e skill rapidamente : Far Cry 5 è disponibile all’acquisto dal 27 marzo e sono tante le recensioni già online dell’ultimo titolo Ubisoft, ma vuoi scoprire di più? Vuoi sapere come avanzare rapidamente e a cosa dare veramente importanza? Bene, sei nel posto giusto, ecco 10 cose che devi sapere su Far Cry 5. Acquista su Amazon.it ...

Lo chef stellato Lorenzo Cogo rende omaggio a Far Cry 5 : Milano , askanews, - Un connubio che non ti aspetti, l'alta cucina italiana incontra il mondo dei videogame. Il giovane chef Lorenzo Cogo, da appassionato videogiocatore, ha accettato la sfida e reso ...

Far Cry 5 Guida : Dove trovare la Casa Infestata degli O’Hara : Far Cry 5 è ricco di easter egg e misteri da scoprire, tra questi vi è la Casa Infestata degli O’Hara, uno dei tanti rifugi Dove al suo interno potete accaparrarvi un sostanzioso bottino, tra denaro, munizioni, fumetti e quanto altro ancora. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Far Cry 5: Dove si trova la Casa Infestata degli O’Hara e come ...