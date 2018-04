Famiglie | Codacons | prezzi bassi spingono consumi

Pasqua - Codacons : le Famiglie spenderanno 1 - 1 miliardi di auto per imbandire le tavole : “1,1 miliardi di euro tra alimenti, bevande e dolciumi vari. Questa la spesa che affronteranno gli italiani per imbandire le tavole in occasione della festività di Pasqua“: lo afferma il Codacons, che ha elaborato il consueto studio sui consumi delle famiglie in occasione della festa. “La spesa delle famiglie per la Pasqua 2018 appare stabile rispetto a quella dello scorso anno, anche grazie ai listini al dettaglio che non ...