Facebook | Zuckerberg testimonierà alla commissione Usa l’11 aprile sul caso Cambridge

Crisi Facebook / Zuckerberg conferma nuovo errore : video mai pubblicati venivano archiviati - arrivano le scuse : Crisi Facebook , parla Mark Zuckerberg : il fondatore del noto social network sottolinea come ci vorranno degli anni per superare i problemi, ma che comunque ce la faranno.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:33:00 GMT)

"Via Mark Zuckerberg". Un grande azionista di Facebook chiede la testa del fondatore per reagire alla sfiducia pubblica : Una rivoluzione dentro il management di Facebook, a cominciare da Mark Zuckerberg, che dovrebbe lasciare il suo incarico. Serve un nuovo presidente per ricostruire la fiducia pubblica nell'azienda e nel suo impegno per la salvaguardia della privacy degli utenti. A chiedere il terremoto dentro Facebook è Scott Stringer, il delegato al Bilancio della città di New York, gestore di fondi con almeno 1 miliardo di dollari di azioni in ...