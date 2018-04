Facebook | Zuckerberg testimonia alla Camera Usa l' 11 aprile

Mark Zuckerberg testimonierà al Congresso degli Stati Uniti l'11 aprile sul caso dei dati violati su Facebook : Il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, testimonierà il prossimo 11 aprile davanti al Congresso degli Stati Uniti per rendere conto della gestione dei dati degli utenti del social network. I legislatori americani gli avevano chiesto di recarsi personalmente a Capitol Hill sulla scia dello scandalo di Cambridge Analytica, la società di dati usata anche dalla campagna Trump che ha presumibilmente abusato delle informazioni di oltre 50 ...

Crisi Facebook/ Zuckerberg conferma nuovo errore : video mai pubblicati venivano archiviati - arrivano le scuse : Crisi Facebook, parla Mark Zuckerberg: il fondatore del noto social network sottolinea come ci vorranno degli anni per superare i problemi, ma che comunque ce la faranno.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:33:00 GMT)

"Via Mark Zuckerberg". Un grande azionista di Facebook chiede la testa del fondatore per reagire alla sfiducia pubblica : Una rivoluzione dentro il management di Facebook, a cominciare da Mark Zuckerberg, che dovrebbe lasciare il suo incarico. Serve un nuovo presidente per ricostruire la fiducia pubblica nell'azienda e nel suo impegno per la salvaguardia della privacy degli utenti. A chiedere il terremoto dentro Facebook è Scott Stringer, il delegato al Bilancio della città di New York, gestore di fondi con almeno 1 miliardo di dollari di azioni in ...

Facebook - Mark Zuckerberg : «Per risolvere i problemi serviranno anni» : Per risolvere i problemi di Facebook ci vorranno degli anni. Lo ha detto Mark Zuckerberg in un'intervista a Vox dopo lo scandalo Datagate. «Sarebbe bello se si potesse aggiustare tutto...

Zuckerberg : «Ci vorranno anni per risolvere i problemi di Facebook» : Nell’intervista, rilasciata a Vox, il ceo ha difeso il modello di business della società e respinto le critiche del Ceo di Apple, Tim Cook

Zuckerberg : “Ci vorranno anni per risolvere i problemi di Facebook” : Ci vorranno probabilmente «diversi anni» per risolvere i problemi di Facebook, quelli relativi all’utilizzo e trasferimento irregolare dei dati privati degli utenti: parola di Mark Zuckerberg, che ne ha parlato al sito di notizie Vox. Nell’intervista il ceo di Facebook ha difeso il modello di business della società e respinto le critiche del Ceo di...

Cancellarsi da Facebook / L'operazione è più difficile di quanto si possa pensare - colpa di Mark Zuckerberg? : Cancellarsi da Facebook, operazione più difficile di quanto si possa pensare: di mezzo c'è Mark Zuckerberg? Il social network più famoso del mondo nel momento più difficile da quando è nato.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 21:12:00 GMT)