Facebook | sono 87 milioni gli utenti spiati da Cambridge Analytica 

Facebook : i profili ceduti a Cambridge Analytica sono 87 milioni : Menlo Park fa sapere ufficialmente che i dati finiti nelle mani della società londinese appartengono a molte più persone di quelle che si pensava inizialmente fossero coinvolte. La società aggiorna anche le norme per il trattamento dei dati, anche sugli altri prodotti in proprio possesso: Messenger, Instagram, Whatsapp e i visori Oculus...

“Mi sono spuntate le ali” - Fernando saluta gli amici col post su Facebook dopo la sua morte : L'uomo, deceduto dopo una grave malattia, ha deciso di far pubblicare il suo ultimo post sul social nello stesso giorno della sua morte: "Vi lascio perché San Pietro ha già aperto le porte e devo proprio andare"Continua a leggere

Omicidio Aldo Naro - su Facebook le foto dell'autopsia : "Chi sono gli altri assassini?" : "Chi sono gli altri assassini di Aldo?": è la domanda che si pongono, tramite Facebook, i familiari di Aldo Naro, il ragazzo di 25 anni ucciso il

Vittorino Andreoli : "I social sono per le persone frustrate - ne ha bisogno chi è morto. Facebook andrebbe chiuso" : Vittorino Andreoli, psichiatra, scrittore, già Direttore del Dipartimento di Psichiatria di Verona – Soave e membro della New York Academy of Sciences ha raccontato di sé, del suo mestiere e della società in una lunga intervista rilasciata a Il Giornale.Reduce dall'uscita del suo ultimo romanzoIl silenzio delle pietre (Rizzoli), Andreoli racconta la scelta della trama distopica, della solitudine di cui l'uomo avrebbe ...

"Facebook può uccidere ma sono i costi della crescita" : "Può anche uccidere, ma sono i costi della crescita...". Il 18 giugno 2016 uno dei collaboratori più fidati di Mark Zuckerberg ha scritto e diffuso nelle stanze dei manager di Manlo Park una nota sui "costi necessari" della crescita del social network. Si tratta di Andrew Bosworth, manager della società. Un memorandum che, dopo essere stato pubblicato in esclusiva da BuzzFeed, è finito nell'occhio del ciclone."Noi mettiamo in connessione le ...

Facebook - Youtube e Instagram sono il regno dei Cartoni Morti : Il regno dei Cartoni Morti è un mondo tanto assurdo, cinico e spietato quanto divertente. Il re assoluto è Andrea Lorenzon, in arte Loren, un uomo dal curriculum disordinato: doppiatore, disegnatore e autore. Uno che sa fare un po’ di tutto quel tanto male sufficiente a creare qualcosa di nuovo, personale e originale. Stiamo parlando del creatore di una pagina Facebook, di un profilo Instagram e di un canale Youtube di crescente e meritato ...

Vasco Rossi - sfogo su Facebook "Social-mentecatti!"/ "Nessuno può condizionarmi" : i fan sono tutti con lui : Vasco Rossi, duro sfogo contro i social-mentecatti: il rocker si scaglia contro chi lo critica ma non svela l'identità dei suoi detrattori. I fans dalla sua parte.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:12:00 GMT)

Crozza-Napalm 51 : 'Profili spiati da Facebook? Impossibile - sono amici' : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza - in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - torna Napalm 51 e sui profili spiati da Facebook per fini commerciali, commenta: 'Non mi risulta. ...

“Me lo sono sco***”. L’audio choc della velina di Striscia (e la verità). Poi insulti razzisti e minacce su Facebook. E spunta la verità su Mikaela : Sta succedendo da settimane, ma nessuno finora era riuscito a collegare le due vicende. Ma partiamo con ordine. Su vari profili Whatsapp e gruppi Facebook gira un file audio in cui un hacker ha unito svariati messaggi vocali di tipo pornografico (in cui si sente una ragazza vantarsi delle sue conquiste sessuali, tirando anche in ballo svariati calciatori) e poi attribuendoli alla velina di Striscia la notizia Mikaela Neaze Silva. In ...

Scandalo Facebook - parla Zuckerberg : «Fatti errori - sono io il responsabile» : La sua dichiarazione arriva ore dopo quella di Aleksandr Kogan, autore dell’app, che si definisce un «capro espiatorio». Prima class action negli Usa