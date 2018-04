Facebook non estenderà le protezioni sulla privacy europee al resto del mondo : Facebook sta lavorando per estendere solo lo “spirito” del nuovo regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, noto come GDPR, anche ai suoi utenti di altre parti del mondo. Tuttavia, le indicazioni europee non diverranno uno standard internazionale, ha dichiarato il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, a Reuters. E ciò potrebbe significare che gli utenti extraeuropei, a partire dagli ...

Grindr dopo Facebook - chi li usa ha la certezza di non avere più segreti. È lo scempio dei dati personali : I tre milioni e 600mila utenti di Grindr hanno la certezza di non avere più segreti. Il social network – su cui convergono gay, bisessuali, transgender e queer – ha condiviso informazioni delicate almeno con due società esterne, Apptimize e Localytics. I dati passati di mano per evidenti ragioni commerciali riguardano lo stato di salute (ad esempio la data dell’ultimo test per rilevare l’H.i.v.), le preferenze sessuali, il ruolo ...

Facebook è il grande inganno di Mark Zuckerberg - ma non vuoi crederci : Ancora problemi per Facebook, ancora la dimostrazione che per questa azienda gli utenti contano solo nella misura in cui possono portare guadagni. Cambridge Analytica è solo l’ultimo di una serie di inganni portati avanti da Mark Zuckerberg e gli alti dirigenti di Menlo Park. Ancora un documento trapelato che mette l’accento su quale sia realmente la strategia adottata dal social blu e probabilmente anche dagli altri. Facebook: ...

Facebook potrebbe aver conservato i video registrati dagli utenti ma non pubblicati : Pare che alcuni utenti, scaricando i loro dati conservati nel database di Facebook, abbiano scoperto che vi erano inclusi video registrati ma mai pubblicati L'articolo Facebook potrebbe aver conservato i video registrati dagli utenti ma non pubblicati proviene da TuttoAndroid.

Apple vs Facebook : "Noi non monetizziamo i nostri clienti - non li trattiamo da prodotti. La privacy è un diritto umano" : "Noi potremmo fare tonnellate di soldi se monetizzassimo i nostri clienti, se i nostri clienti fossero i nostri prodotti...ma abbiamo scelto di non farlo: non intendiamo trafficare nella vostra vita personale. Per noi la privacy è un diritto umano, una libertà civile".Apple contro Facebook sull'onda dello scandalo di Cambridge Analytica, la società di analisi e marketing che ha violato i profili di 50 milioni di utenti del ...

Fabrizio Frizzi - diretta funerali a Roma. Carlo Conti : "Un fratello - non riesco a dire altro" live Facebook : Nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo i funerali di Fabrizio Frizzi, che seguiremo in diretta su Leggo.it. Un lungo applauso è stato tributato dalle centinaia di persone che sono...

Lo sfogo di Vasco Rossi su Facebook contro i “social-mentecatti” in vista del tour 2018 : “Non devo ringraziare nessuno” : Lo sfogo di Vasco Rossi su Facebook è arrivato a tre mesi dalla data zero del nuovo tour negli stadi. Le scelte degli ultimi mesi e le tante novità annunciate in vista del VascoNonStop Live 2018, con gli addii a membri storici della band e l'ingresso di new entry che hanno suscitato qualche perplessità, hanno procurato al rocker più di una critica e qualche commento sfavorevole: il cantautore ha voluto replicare a coloro che definisce "pochi ...

Cambridge Analytica - Ue a Facebook : ‘Chiarimenti entro 15 giorni’. Zuckerberg non si presenta a Parlamento Uk : La Commissione europea ha chiesto a Facebook di fornire “entro le prossime due settimane” chiarimenti sulle questioni sollevate dallo scandalo Cambridge Analytica. La richiesta è contenuta in una lettera inviata dalla commissaria europea alla Giustizia, Vera Jourova. In particolare Bruxelles vuole sapere se sono stati utilizzati i dati personali dei cittadini europei e vuole “capire in che modo i dati degli utenti di Facebook ...

Cambridge Analytica - Ue a Facebook : “Chiarimenti entro due settimane”. Zuckerberg non si presenta a Parlamento Uk : La Commissione europea ha chiesto a Facebook di fornire “entro le prossime due settimane” chiarimenti sulle questioni sollevate dallo scandalo Cambridge Analytica. La richiesta è contenuta in una lettera inviata dalla commissaria europea alla Giustizia, Vera Jourova. In particolare Bruxelles vuole sapere se sono stati utilizzati i dati personali dei cittadini europei e vuole “capire in che modo i dati degli utenti di Facebook ...

Frizzi - il dolore di Rita Dalla Chiesa su Facebook : 'Non riesco a dormire...' : Sono stati sposati per 10 anni , separati dopo 6, ma insieme per molto più tempo: Rita Dalla Chiesa è distrutta per la perdita di Fabrizio Frizzi , ma ha scelto di affidare solo poche parole al suo ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Tre regole per le collaborazioni su Facebook - Linkedin e il digital : Non sono pochi i casi di chi vuole utilizzare i social per promuovere se stesso o un proprio prodotto. In questa corsa al digital è bene però evitare improvvisazioni. LUCA BRAMBILLA(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 06:07:00 GMT)IL CASO/ Sviluppo senza occupazione, il lato oscuro della new economy, di C. ViscontiRIFORMA PENSIONI/ I nemici della Legge Fornero e la speranza per i conti italiani, di M. Cardarelli

Il salto di qualità del caso Facebook - e non solo - : ... ad esempio, un presidente invece che un altro? Il mondo è cambiato per davvero e ormai, se davvero vogliamo cambiare di conseguenza qualcosa, è ora, come affermava María de Jesús Patricio Martínez ...

Si fingevano ragazze e ricattavano sul web : «Se non paghi mostro i video su Facebook». Arrestati 23 marocchini : La Polizia di Stato ha collaborato con la Gendarmerie Royale del Regno del Marocco per l´arresto di 23 cittadini marocchini responsabili di estorsioni a sfondo sessuale in danno di cittadini...

Si fingevano ragazze e ricattavano sul web : 'Se non paghi mostro i video su Facebook'. Arrestati 23 marocchini : La Polizia di Stato ha collaborato con la Gendarmerie Royale del Regno del Marocco per l´arresto di 23 cittadini marocchini responsabili di estorsioni a sfondo sessuale in danno di cittadini ...