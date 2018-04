Facebook | Mark Zuckerberg testimonierà al Congresso Usa l' 11 aprile

Mark Zuckerberg testimonierà al Congresso degli Stati Uniti l'11 aprile sul caso dei dati violati su Facebook : Il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, testimonierà il prossimo 11 aprile davanti al Congresso degli Stati Uniti per rendere conto della gestione dei dati degli utenti del social network. I legislatori americani gli avevano chiesto di recarsi personalmente a Capitol Hill sulla scia dello scandalo di Cambridge Analytica, la società di dati usata anche dalla campagna Trump che ha presumibilmente abusato delle informazioni di oltre 50 ...

"Via Mark Zuckerberg". Un grande azionista di Facebook chiede la testa del fondatore per reagire alla sfiducia pubblica : Una rivoluzione dentro il management di Facebook, a cominciare da Mark Zuckerberg, che dovrebbe lasciare il suo incarico. Serve un nuovo presidente per ricostruire la fiducia pubblica nell'azienda e nel suo impegno per la salvaguardia della privacy degli utenti. A chiedere il terremoto dentro Facebook è Scott Stringer, il delegato al Bilancio della città di New York, gestore di fondi con almeno 1 miliardo di dollari di azioni in ...

Facebook - Mark Zuckerberg : «Per risolvere i problemi serviranno anni» : Per risolvere i problemi di Facebook ci vorranno degli anni. Lo ha detto Mark Zuckerberg in un'intervista a Vox dopo lo scandalo Datagate. «Sarebbe bello se si potesse aggiustare tutto...

Cancellarsi da Facebook / L'operazione è più difficile di quanto si possa pensare - colpa di Mark Zuckerberg? : Cancellarsi da Facebook, operazione più difficile di quanto si possa pensare: di mezzo c'è Mark Zuckerberg? Il social network più famoso del mondo nel momento più difficile da quando è nato.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 21:12:00 GMT)

Facebook è il grande inganno di Mark Zuckerberg - ma non vuoi crederci : Ancora problemi per Facebook, ancora la dimostrazione che per questa azienda gli utenti contano solo nella misura in cui possono portare guadagni. Cambridge Analytica è solo l’ultimo di una serie di inganni portati avanti da Mark Zuckerberg e gli alti dirigenti di Menlo Park. Ancora un documento trapelato che mette l’accento su quale sia realmente la strategia adottata dal social blu e probabilmente anche dagli altri. Facebook: ...

Verifica BFF Facebook - account protetto con parola verde da condividere : cosa significa - altro che ordine del direttore Mark : Siamo alla frutta e oltre: la Verifica BFF Facebook nei post o nei commenti del social network sperando la parola diventi verde per segnalare che il proprio account è protetto, così come suggerisce il direttore Mark (Zuckerberg certamente), è l'ultima catena strabiliante che sta dilagando in queste ore. cosa significa veramente e l'operazione suggerita ha davvero senso? Riprendendo un'analisi strutturata fornita da David Puente, ecco che ...

Facebook - Elon Musk contro Mark Zuckerberg/ Tesla e SpaceX - pagine cancellate : sì a campagna #deleteFacebook : Facebook, Elon Musk contro Mark Zuckerberg: Tesla e SpaceX pagine cancellate: sì alla campagna #deleteFacebook. Si vira su Twitter e altri social network.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Facebook - le colpe di Zuckerberg/ Le scuse di Mark non rassicurano : Mozilla sospende pubblicità sul social : Facebook, Zuckerberg chiede scusa: “Sono il responsabile, vogliamo proteggere i vostri dati”. Il numero uno del social network attaccato anche da Jim Carrey con un ritratto al vetriolo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:10:00 GMT)

A marzo 2018 la bufala Facebook a pagamento : falso il messaggio di Mark Zuckerberg : Si rifà sotto la bufala Facebook a pagamento anche in questo ultimo scorcio di marzo 2018, con il presunto monito lanciato da Mark Zuckerberg, suo fondatore. Nella comunicazione che accenna a diventare virale, come lo è stato già in svariate occasioni mesi fa, si invita l'utente ad inoltrare la lunga porzione testuale a 18 dei suoi contatti. La 'minaccia' continua avvisando che chi la ignorerà, nella giornata di domani alle ore 18 (da notare ...

Facebook - parla Mark Zuckerberg : : La sua dichiarazione arriva ore dopo quella di Aleksandr Kogan, che si definisce un «capro espiatorio». Prima class action negli Stati Uniti

Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti da Facebook : "Sono responsabile di quello che è successo" : "Sono responsabile di quello che è successo": Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti su Facebook. "Abbiamo fatto degli errori, c'è ancora molto da fare", scrive sulla sua pagina personale del social media. "Abbiamo la responsabilità di proteggere le vostre informazioni", aggiunge."Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati, e se non riusciamo a farlo non meritiamo di ...

CAMBRIDGE ANALYTICA - CAOS Facebook/ Mark Zuckerberg unico intoccabile : salta la dg Sheryl Sandberg? : CAMBRIDGE ANALYTICA, CAOS FACEBOOK: Mark Zuckerberg è sotto assedio ma sembra l'unico intoccabile di questa storia. A pagare per tutto lo scandalo potrebbe essere Sheryl Sandberg(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Facebook - Mark Zuckerberg sotto fuoco incrociato/ Cambridge Analytica : Casa Bianca e UE chiedono chiarimenti : Cambridge Analytica e Facebook: Mark Zuckerberg, sotto assedio, continua a tacere mentre la Federal Trade Commission, la Casa Bianca e anche il Parlamento UE chiedono spiegazioni(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 18:29:00 GMT)