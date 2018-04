Facebook | i profili ceduti a Cambridge Analytica sono 87 milioni

Facebook affonda a Wall Street/ Borsa - scandalo profili : titoli tech precipitano : Facebook affonda a Wall Street: Borsa, -4,92% per il social network, precipitano i titoli tecnologici. Fino adesso 80 miliardi di perdita per il social network(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 01:20:00 GMT)

Scandalo profili affossa le 'big web' a Wall Street : Facebook -4 - 92% - Twitter -12% e Google il 4 - 47% : I titoli tecnologici, sull'onda dello Scandalo Facebook, affossano Wall Street che chiude in netto calo, con il Dow Jones che perde l'1,44% a 23.857,71 punti, il Nasdaq in negativo a 2,93% a 7.008,81 ...

Crozza-Napalm 51 : 'Profili spiati da Facebook? Impossibile - sono amici' : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza - in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - torna Napalm 51 e sui profili spiati da Facebook per fini commerciali, commenta: 'Non mi risulta. ...

Facebook - il fiuto per le bufale di Napalm51 : “Profili spiati? Impossibile. I social siamo noi… soddisfano i miei sogni” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, torna Napalm 51 e sui profili spiati da Facebook per fini commerciali commenta: “Non mi risulta. Zuckerberg non farebbe mai una cosa del genere. I social siamo noi…quando mi arrivano questi avvisi è perché mi vogliono bene, cercano di soddisfare i miei desideri, i miei sogni e le mie aspirazioni.” Live streaming, episodi completi e clip extra su ...

Facebook - ecco come controllare quali app spiano i nostri profili : All'origine del caso Cambridge Analytica il consenso di circa 300mila utenti a un finto test psicologico via social network, buono per scalare fino a 50...

Facebook accerchiata : fondatore WhatsApp chiede a utenti di cancellare profili - Agcom vuole informazioni : Facebook accerchiata per lo scandalo Datagate: mentre il co-fondatore di WhatsApp Brian Acton consiglia ai suoi follower su Twitter di cancellarsi da Facebook, con l'hashtag #deleteFacebook, anche l'...

Non solo profili Facebook - anche escort e mazzette : Channel 4 svela tecniche di Cambridge Analytica : A svelare quale sarebbe il modus operandi della società coinvolta nello scandalo globale su Trump e la Brexit un'inchiesta condotta da un reporter sotto copertura di Channel 4 News, emittente britannica, che si e' intrufolato con una telecamera nella sede dell'azienda spacciandosi per il rampollo di una ricca famiglia dello Sri Lanka desideroso di acquisire una maggiore reputazione politica a scapito degli avversari

Facebook - uso illecito profili : Cambridge Analytica ha lavorato oltre che per Donald Trump per un partito italiano : Ha avuto anche un misterioso cliente nel mondo delle formazioni politiche italiane Cambridge Analytica, la societa' di analisi dati che ha lavorato per la campagna di Donald Trump e che e' finita nella bufera con l'accusa di avere utilizzato ...

Cambridge Analytica : come ha “rubato” 50 milioni di profili Facebook : Lo scandalo Cambridge Analytica rischia di passare alla storia come la più grande fuga di dati della storia di Facebook: secondo un’inchiesta internazionale condotta da New York Times e Guardian, la società britannica che si occupa di big data è riuscita a mettere le mani sulle informazioni personali di 50 milioni di profili Facebook, senza avere il loro consenso. Lo scopo? Raccogliere dati a sufficienza per massimizzare l’impatto ...

Facebook affonda a Wall Street : profili "rubati" per fini elettorali : Facebook al centro di una bufera: secondo alcune indiscrezioni milioni di profili di utenti del più famoso social media al mondo sarebbero stati "rubati" per fini elettorali da una società legata a ...

Milioni di profili su Facebook rubati dalla campagna legata a Trump Video : Secondo un'indagine del New York Times e The Observer, Cambridge Analytica avrebbe raccolto dati da 50 Milioni di utenti e voleva utilizzarli per sviluppare software per prevedere e influenzare il voto degli elettori. Facebook ha inoltre [Video] sospeso l'accesso alla societa' madre, Strategic Communication Laboratories SCL, nonché ad Aleksandr Kogan, psicologo presso l'Universita' di Cambridge, e Christopher Wylie, direttore di Eunoia ...

Milioni di profili su Facebook rubati dalla campagna legata a Trump : Secondo un'indagine del New York Times e The Observer, Cambridge Analytica avrebbe raccolto dati da 50 Milioni di utenti e voleva utilizzarli per sviluppare software per prevedere e influenzare il voto degli elettori. Facebook ha inoltre sospeso l'accesso alla società madre, Strategic Communication Laboratories (SCL), nonché ad Aleksandr Kogan, psicologo presso l'Università di Cambridge, e Christopher Wylie, direttore di Eunoia Technologies, ex ...

Cambridge Analytica - "furto profili Facebook per aiutare Trump"/ Spiò gli elettori e aiutò un partito italiano : Cambridge Analytica, accuse pesanti contro la società di analisi dati: avrebbe rubato i profili Facebook di 50 milioni di elettori per influenzare il voto per Trump.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 16:07:00 GMT)

Facebook oscura Cambridge Analytica : “Ha rubato i profili di 50 milioni di elettori americani per aiutare Trump” : La società di analisi dati Cambridge Analytica è accusata di aver rubato i profili Facebook di 50 milioni di utenti e di aver usato queste informazioni riservate per influenzare i risultati delle elezioni presidenziali americane, ma anche della Brexit. Di proprietà del miliardario Robert Mercer, all’epoca dei fatti aveva tra i vertici anche Steve Bannon, consigliere personale e stratega della campagna elettorale di Donald Trump. A due anni ...