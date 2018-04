Facebook | i profili ceduti a Cambridge Analytica sono 87 milioni | 214mila italiani

Facebook : 87 milioni di profili usati da Cambridge Analytica : Facebook ritiene che Cambridge Analytica, la società usata anche da Trump per la sua campagna elettorale, possa aver avuto accesso ai dati di 87 milioni di utenti della propria piattaforma, contro i ...

Facebook : i profili ceduti a Cambridge Analytica sono 87 milioni : Menlo Park fa sapere ufficialmente che i dati finiti nelle mani della società londinese appartengono a molte più persone di quelle che si pensava inizialmente fossero coinvolte. La società aggiorna anche le norme per il trattamento dei dati, anche sugli altri prodotti in proprio possesso: Messenger, Instagram, Whatsapp e i visori Oculus...

Scandalo profili affossa le 'big web' a Wall Street : Facebook -4 - 92% - Twitter -12% e Google il 4 - 47% : I titoli tecnologici, sull'onda dello Scandalo Facebook, affossano Wall Street che chiude in netto calo, con il Dow Jones che perde l'1,44% a 23.857,71 punti, il Nasdaq in negativo a 2,93% a 7.008,81 ...

Facebook - il fiuto per le bufale di Napalm51 : “Profili spiati? Impossibile. I social siamo noi… soddisfano i miei sogni” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, torna Napalm 51 e sui profili spiati da Facebook per fini commerciali commenta: “Non mi risulta. Zuckerberg non farebbe mai una cosa del genere. I social siamo noi…quando mi arrivano questi avvisi è perché mi vogliono bene, cercano di soddisfare i miei desideri, i miei sogni e le mie aspirazioni.” Live streaming, episodi completi e clip extra su ...

Facebook - ecco come controllare quali app spiano i nostri profili : All'origine del caso Cambridge Analytica il consenso di circa 300mila utenti a un finto test psicologico via social network, buono per scalare fino a 50...

Facebook accerchiata : fondatore WhatsApp chiede a utenti di cancellare profili - Agcom vuole informazioni : Facebook accerchiata per lo scandalo Datagate: mentre il co-fondatore di WhatsApp Brian Acton consiglia ai suoi follower su Twitter di cancellarsi da Facebook, con l'hashtag #deleteFacebook, anche l'...

Non solo profili Facebook - anche escort e mazzette : Channel 4 svela tecniche di Cambridge Analytica : A svelare quale sarebbe il modus operandi della società coinvolta nello scandalo globale su Trump e la Brexit un'inchiesta condotta da un reporter sotto copertura di Channel 4 News, emittente britannica, che si e' intrufolato con una telecamera nella sede dell'azienda spacciandosi per il rampollo di una ricca famiglia dello Sri Lanka desideroso di acquisire una maggiore reputazione politica a scapito degli avversari

Facebook - uso illecito profili : Cambridge Analytica ha lavorato oltre che per Donald Trump per un partito italiano : Ha avuto anche un misterioso cliente nel mondo delle formazioni politiche italiane Cambridge Analytica, la societa' di analisi dati che ha lavorato per la campagna di Donald Trump e che e' finita nella bufera con l'accusa di avere utilizzato ...

Cambridge Analytica : come ha “rubato” 50 milioni di profili Facebook : Lo scandalo Cambridge Analytica rischia di passare alla storia come la più grande fuga di dati della storia di Facebook: secondo un’inchiesta internazionale condotta da New York Times e Guardian, la società britannica che si occupa di big data è riuscita a mettere le mani sulle informazioni personali di 50 milioni di profili Facebook, senza avere il loro consenso. Lo scopo? Raccogliere dati a sufficienza per massimizzare l’impatto ...