Facebook chiamata a chiarire a Camera

Il ceo di, Mark Zuckerberg, testimonierà davanti alla commissione per il Commercio e l'Energia dellaUsa l'11 aprile. Dovràil ruolo della società nella vicenda dei dati usati a scopi elettorali da Cambridge Analytica, che ha lavorato anche per la campagna di Trump. Lo comunica la stessa commissione:"Sarà un'occasione per aiutare gli americani a capire cosa succede alle loro informazioni personali online".ha reso noto che sono stati 87 milioni gli utenti condivisi, soprattutto negli Usa(Di mercoledì 4 aprile 2018)