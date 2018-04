Facebook blocca account della fabbrica dei troll russa

Contro i contenuti bloccati - Facebook potrebbe schierare una “giuria popolare” : (Immagini: pixabay/CC) Prove tecniche di governo per Facebook. Il Ceo Mark Zuckerberg, in una lunga intervista a Vox, ha parlato della possibilità per gli utenti di poter far ricorso in maniera indipendente direttamente al team di moderatori della piattaforma nel caso in cui un contenuto venisse rimosso per violazione della policy. Ad oggi, il social network ha accolto i ricorsi solo in merito alla violazione del diritto d’autore e ...

Bloccare le app che trafugano dati su Facebook - precauzioni dopo Cambridge Analytica : Lo scandalo che ha coinvolto Facebook è ormai di dominio mondiale, non c'è da nascondersi, né da voltarsi dall'altra parte. La società Cambridge Analytica ha fatto incetta dei dati di 50 milioni di utenti avvalendosi proprio dell'enorme database di Facebook, senza che questi ne avessero la minima idea o ne avessero accordando l'esplicito consenso. Vi sarete senz'altro chiesti come l'azienda ci sia riuscita: ebbene, non si è trattato di un ...

Scoprire chi ci ha bloccato su Facebook : Facebook, dal lontano anno del suo lancio, ha continuato a offrire ai suoi utenti continui aggiornamenti sia per quanto riguarda il lato social sia per quanto riguarda la protezione della privacy e dei dati personali del proprio profilo. Tra tutte queste azioni, purtroppo, non ci mette a disposizione uno strumento ben preciso per capire se un nostro contatto ci ha effettivamente bloccato. Infatti, se navigando sulla pagina home di Facebook ci ...

Facebook blocca il gruppo che voleva boicottare Black Panther : Troll per il cinema, scansatevi. Facebook sembra aver chiuso un gruppo che chiedeva alle persone di lasciare commenti negativi sul sito di recensioni RottenTomatoes.com in merito all’ultimo film della Marvel, “Black Panther“. Secondo quanto riportato, si tratterebbe del piano di un gruppo di troll anti-Disney che già avevano firmato recensioni negative su “Star Wars: l’ultimo Jedi” (in quel caso, a quanto ...

