Facebook | 87 milioni di profili usati da Cambridge Analytica

Facebook : i profili ceduti a Cambridge Analytica sono 87 milioni : Menlo Park fa sapere ufficialmente che i dati finiti nelle mani della società londinese appartengono a molte più persone di quelle che si pensava inizialmente fossero coinvolte. La società aggiorna anche le norme per il trattamento dei dati, anche sugli altri prodotti in proprio possesso: Messenger, Instagram, Whatsapp e i visori Oculus...

Cambridge Analytica : come ha “rubato” 50 milioni di profili Facebook : Lo scandalo Cambridge Analytica rischia di passare alla storia come la più grande fuga di dati della storia di Facebook: secondo un’inchiesta internazionale condotta da New York Times e Guardian, la società britannica che si occupa di big data è riuscita a mettere le mani sulle informazioni personali di 50 milioni di profili Facebook, senza avere il loro consenso. Lo scopo? Raccogliere dati a sufficienza per massimizzare l’impatto ...

Milioni di profili su Facebook rubati dalla campagna legata a Trump : Secondo un'indagine del New York Times e The Observer, Cambridge Analytica avrebbe raccolto dati da 50 Milioni di utenti e voleva utilizzarli per sviluppare software per prevedere e influenzare il voto degli elettori. Facebook ha inoltre sospeso l'accesso alla società madre, Strategic Communication Laboratories (SCL), nonché ad Aleksandr Kogan, psicologo presso l'Università di Cambridge, e Christopher Wylie, direttore di Eunoia Technologies, ex ...

