Facebook | 87 milioni di profili usati da Cambridge Analytica In Italia sono 214mila

Facebook - si allarga lo scandalo. Spiati negli Usa 87 milioni di utenti : Cambridge Analytica ha ottenuto i dati personali di un abitante degli Stati Uniti su quattro. Sono infatti 87 milioni gli utenti di Facebook i cui like, condivisioni, messaggi, preferenze di vario genere sono finiti nei server dell’azienda inglese, e a confermarlo è lo stesso social network, con un post sul blog ufficiale. E per la prima volta si h...

