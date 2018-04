Fa irruzione nel capannone e spara | un morto | un ferito Poi fugge e uccide ancora

Fa irruzione in un'azienda nel Bresciano e spara : un morto e un ferito - : L'omicida prima di aprire il fuoco avrebbe gridato: "Mi hai rovinato". Dalle immagini delle telecamere i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto e di risalire al numero di targa dell'...

Fa irruzione in un'azienda nel Bresciano e spara : un morto e un ferito : Fa irruzione in un'azienda nel Bresciano e spara : un morto e un ferito L’omicida prima di aprire il fuoco avrebbe gridato: “Mi hai rovinato”. Dalle immagini delle telecamere i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto e di risalire al numero di targa dell'auto con cui poi è scappato Parole chiave: ...

Bardonecchia - irruzione agenti francesi nel centro migranti : Farnesina chiede spiegazioni : Italia e Francia sull'orlo di una crisi diplomatica, come non accadeva da anni. E ancora una volta lo scontro si consuma sul tema dell'immigrazione, o meglio sul controllo della frontiera...

Bardonecchia - irruzione di agenti francesi nella ong. Farnesina convoca ambasciatore. Parigi : tutto in regola : Chieste spiegazioni dopo la denuncia di Rainbow4Africa. Il sindaco: «Non avevano alcun diritto di introdursi in quei locali». Il ministro francese Darmanin: «Stanze della nostra dogana in base ad accordi del '90». Salvini: «Cacciare i diplomatici francesi»