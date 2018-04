F1 | la rivoluzione di Liberty Media | nel mirino i privilegi economici della Ferrari e

oasport

: RT @uzapelloni: In #F1 sta per arrivare la rivoluzione di Liberty Media. Nel mio blog su #gds - armandodbl : RT @uzapelloni: In #F1 sta per arrivare la rivoluzione di Liberty Media. Nel mio blog su #gds - nochiram : RT @uzapelloni: In #F1 sta per arrivare la rivoluzione di Liberty Media. Nel mio blog su #gds - marcm1969 : RT @uzapelloni: In #F1 sta per arrivare la rivoluzione di Liberty Media. Nel mio blog su #gds -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Ladi, nella gestione del CircusF1, a quanto pare, potrebbe abbattersi inesorabilmente sul format del weekend di gara e soprattutto sul contenimento dei costi. In primis, si vorrebbe proporre ai team, nel prossimo meeting previsto in Bahrein, l’idea“Sprint Race“. Come riportato dal quotidiano tedesco “Auto Motor und Sport” e confermato dalla Gazzetta dello Sport stamane, si sta pensando ad introdurre una gara di 100 km che possa decidere la pole position, eliminando così una sessione di prove libere. Si partirebbe, infatti, con l’apertura al pubblico delle prove tecniche del giovedì, dando la possibilità agli appassionati di guardare da vicino le monoposto ed il lavoro di messa a punto delle stesse. Un modo per avvicinare i tifosi al paddock. In secondo luogo, le prove libere del venerdì verrebbero ridotte a 60 ...