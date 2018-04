F1 | GP Bahrein 2018 | Sebastian Vettel vs Lewis Hamilton | la guerra psicologica è già

F1 - GP Bahrein 2018 : il circuito di Sakhir ai raggi X. Quali sono i segreti della pista? Importante trazione e frenata : Sale l’attesa per il secondo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Dopo l’antipasto, sul tracciato cittadino di Albert Park a Melbourne (Australia), il Circus fa rotta verso il Bahrein per affrontare uno dei weekend più spettacolari dell’anno: la corsa in notturna nel deserto di Sakhir. Scopriamo, dunque, le caratteristiche del tracciato creato dall’architetto tedesco Hermann Tilke: lungo 5.4 km, dotato di 15 curve raccordate da ...

F1 - GP Bahrein 2018 : il circuito di Sakhir ai raggi X. Quali sono i segreti del circuito? Importante trazione e frenata : Sale l’attesa per il secondo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Dopo l’antipasto, sul tracciato cittadino di Albert Park a Melbourne (Australia), il Circus fa rotta verso il Bahrein per affrontare uno dei weekend più spettacolari dell’anno: la corsa in notturna nel deserto di Sakhir. Scopriamo, dunque, le caratteristiche del tracciato creato dall’architetto tedesco Hermann Tilke: lungo 5.4 km, dotato di 15 curve raccordate da ...

F1 - GP Bahrein 2018 : il passo lungo della Ferrari - croce e delizia. Una storia simile alla Mercedes del 2017 : La Ferrari questa scelta l’ha ponderata a lungo nel corso dei mesi autunnali e l’ha presa dopo aver svolto accurate e precise valutazioni: la SF71H avrebbe salutato il passo corto per arrivare a quello lungo, per puntare ulteriormente all’attacco nei confronti della Mercedes. Un cambio netto di filosofia che, nelle idee di tecnici ed ingegneri di Maranello, dovrebbe portare la vettura ad eccellere in un numero maggiore di piste ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Ferrari sulle ali dell’entusiasmo. Ora sviluppo cruciale per giocarsi il titolo : Usando un gergo tennistico si potrebbe dire che la Ferrari in Australia abbia “rubato il servizio” alla Mercedes. Per quale motivo si può usare un termine simile? Semplicemente perchè sembrava tutto apparecchiato per una facile vittoria, se non doppietta, delle “Frecce d’argento”. Invece, dopo l’incidente di Valtteri Bottas nel corso delle qualifiche, i piani della scuderia di Brackley si sono complicati. La ...

F1 - GP Bahrein 2018 in tv : come vedere qualifiche e gara in diretta - differita e replica. Gli orari e il programma su Sky e TV8 : Il Mondiale di Formula Uno 2018 torna in pista nel prossimo weekend e lo farà con il Gran Premo del Bahrein di Sakhir. Nel deserto incastonato nel Golfo Persico ripartirà il duello tra Ferrari e Mercedes per capire se Sebastian Vettel sarà in grado di ripetere la splendida vittoria centrata a Melbourne oppure se Lewis Hamilton tornerà a fare la voce grossa sfruttando una Mercedes che appare davvero la vettura da battere in questo primo scorcio ...

F1 - GP Bahrein 2018 : a Sakhir l’incognita sulla tenuta delle gomme. Il caldo fattore determinante : Sale l’attesa per il secondo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Sakhir, in Bahrein, le monoposto si esibiranno a caccia del risultato pieno, dopo il primo assaggio dell’Albert Park di Melbourne (Australia). Ci si aspetta un nuovo confronto tra Mercedes e Ferrari. La Rossa, trionfante nel round australiano con Sebastian Vettel, vorrà confermarsi sul tracciato arabo e verificare il proprio assetto, apparso ...

F1 - GP Bahrein 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Sakhir. Qualifiche e gara a pomeriggio inoltrato : ... F1, Prove libere 3, DIRETTA LIVE ore 16.00, F1, Qualifiche, DIRETTA LIVE Domenica 8 aprile ore 16.10, F1, gara , 57 giri, , DIRETTA LIVE La programmazione di SKY Sport F1/HD Venerdì 6 aprile ore 9.

F1 - GP Bahrein 2018 : riparte la sfida Ferrari-Mercedes! Il Cavallino deve colmare un gap di qualche decimo per giocarsi il Mondiale : Sale l’attesa per il secondo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Dopo l’antipasto, sul tracciato cittadino di Albert Park a Melbourne (Australia), il Circus fa rotta verso il Bahrein per affrontare uno dei weekend più spettacolari dell’anno: la corsa in notturna nel deserto di Sakhir. Dal 6 all’8 aprile ripartirà dunque la sfida tra Ferrari e Mercedes. Nel primo round australiano Sebastian Vettel si è portato a ...

F1 - GP Bahrein 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Sakhir. Qualifiche e gara a pomeriggio inoltrato : Dal 6 all’8 aprile a Sakhir (Bahrein) il Mondiale di Formula 2018 torna protagonista. Dopo il primo assaggio dell’Albert Park di Melbourne (Australia), il Circus si presenta sotto i riflettori del circuito arabo in uno degli appuntamenti cult di tutta l’annata e le attese sullo show in pista sono diverse. La Ferrari, trionfante sul tracciato cittadino australiano, vorrà confermarsi sulla più tradizionale pista nel deserto. ...

F1 - GP Bahrein 2018 : stessa scelta di gomme per Ferrari - Mercedes e Red Bull. Solo Valtteri Bottas fa eccezione : Medie, Soft e SuperSoft: sono queste le tipologie di mescole che i team del Mondiale 2018 di Formula Uno avranno a disposizione nel secondo appuntamento iridato (6-8 aprile) a Sakhir (Bahrain). Nel GP in notturna, nel deserto, le scuderie dovranno fare i conti, verosimilmente, con le alte temperature e, in questo senso, lo sfruttamento degli pneumatici sarà determinante per massimizzare la prestazione in qualifica ed in gara. Anche per questo ...