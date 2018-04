Esordio col botto di Canale 20 | i dati d’ascolto di Juventus-Real Madrid | la partita

Spotify - Esordio col botto al Nyse : +26% - a 165 - 9 dollari : Attraverso una quotazione diretta, che non prevede la gestione della vendita delle azioni da parte delle banche, il gruppo svedese numero uno nello streaming musicale ha iniziato gli scambi a 165,9 ...

The Voice of Italy 2018/ Ascolti al 10.3% : peggior Esordio nella storia del talent (Blind Auditions) : The Voice of Italy 2018, Blind Auditions: ottimo esordio per Cristina Scabbia,J-Ax padrone di casa; Francesco Renga fa il pieno di talenti, mentre Al Bano Carrisi...(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Ascolti tv - Montalbano ancora mattatore. Buon Esordio per Emigratis : Sfiora i 6,5 milioni di telespettatori il commissario Montalbano che con la replica dell’episodio Una faccenda delicata su Rai1 si è aggiudicato la gara degli Ascolti nel prime time di ieri, registrando precisamente 6.337.000 (share 26.6%) e risultando così il programma più visto della giornata. Ascolti tv, prime time Oltre al bottino raccolto da Montalbano, su Canale 5 Il Segreto ha avuto 2.575.000 (share 10.7%) e su Italia 1 grande ...

Emigratis - boom di ascolti per l'Esordio su Italia 1 : Esordio con il botto per la prima puntata della terza stagione di Emigratis , in onda dal 19 marzo ogni lunedì su Italia 1. Il programma, condotto dal duo comico di Pio e Amadeo , ha raggiunto il 9.8% ...

Coppa del Mondo - Emanuele Buccolieri 2° nel Trap a Guadalajara nell'Esordio da senior : Nella gara di Fossa Olimpica Maschile l'Italia guadagna la copertina grazie a Emanuele Buccolieri, che alla sua seconda partecipazione in una prova di Coppa del Mondo senior ha conquistato un ...

Beach Volley : a Fort Lauderdale l'Esordio di Nicolai-Lupo : Fort Lauderdale , STATI UNITI, - Il circo internazionale del Beach Volleysi trasferisce dall'Iran alla Florida , Stati Uniti, dove tutto è pronto per il Major di Fort Lauderdale. Tre le coppie ...

Ascolti tv - L’isola dei famosi batte l’Esordio di E’ arrivata la felicità 2 : E’ L’Isola dei famosi su Canale 5 a vincere la gara agli Ascolti del 20 febbraio. La quinta puntata del reality show ha conquistato 4.401.000 telespettatori con il 24.1% di share. Nel corso della serata il programma ha toccato picchi che hanno superato i 6.200.000 di telespettatori. Numeri che si incrementano ulteriormente sul pubblico giovane con una media del 29% tra i 15-34enni. Ascolti tv prime time Al secondo posto ...

Sanremo Young - ascolti tv : ottimo Esordio per Antonella Clerici : Antonella Clerici vince la serata con gli ascolti di Sanremo Young Dopo circa un anno Antonella Clerici è tornata in prima serata. Da ieri sera infatti, è partita la nuova avventura televisiva della bionda riccioluta di Rai 1 che risponde al nome di Sanremo Young. Un nuovo talent show ma questa volta non sui bambini come presentò precedentemente in Ti lascio una canzone ma adolescenti dai 14 ai 17 anni. Inoltre lo scenario non è del tutto ...

Sanremo 2018 - gli ascolti della prima serata. Boom per l’Esordio di Claudio Baglioni - meglio di Carlo Conti : Boom di ascolti per l’esordio del Festival di Sanremo firmato Claudio Baglioni. La prima serata è stata seguita in media da 11.603.000 telespettatori con il 52,1% di share. Un risultato di quasi due punti più alto di quello ottenuto lo scorso anno dalla prima serata del terzo festival di Carlo Conti, che registrò in media 11.374.000 telespettatori e il 50,37% di share. L'articolo Sanremo 2018, gli ascolti della prima serata. Boom per l’esordio ...

“Ecco la scaletta dell prima puntata” - Sanremo : cosa e chi vedremo sul palco dell’Ariston. Tra conferme e sorprese - Claudio Baglioni detta la tabella di marcia dell’Esordio. Sarà un vero spettacolo : Ci siamo, adesso possiamo dirlo: tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2018. cosa vedremo? Ecco la scaletta di martedì 6 febbraio su Rai1: cantanti in gara, meccanismo e ospiti al teatro Ariston. I 20 Big fanno ascoltare le loro canzoni e vengono giudicati dal televoto (40%), dalla giuria demoscopica (30%) e dalla sala stampa (30%). A fine serata viene rivelata la posizione in classifica dei cantanti, limitandosi ...

“Pazzo” gol Pazzini : all’Esordio col Levate agguanta il Real Madrid al 90' [VIDEO] : “Pazzo” gol Pazzini, davvero da non credere l’esordio dell’attaccante italiano in Spagna con la maglia del Levante. Pazzini, appena arrivato dal Verona, è stato lanciato in campo nel secondo tempo ed al minuto 90, a pochi secondi dallo scadere ha siglato la rete del 2-2 che ha consegnato il pareggio al suo Levante e condannato Zidane e Cristiano Ronaldo all’ennesimo risultato negativo. Ecco il video della rete del ...

Ciclismo - Nairo Quintana pronto per l’Esordio stagionale! Attesa per il debutto in Colombia : Nairo Quintana è pronto per il suo debutto stagionale. Il Colombiano farà il proprio esordio alla Colombia Oro y Paz, piccola corsa a tappe che si svolgerà nel suo Paese natale. A comunicarlo è stata la Movistar che ha così annunciato la presenza del suo capitano nella nuova competizione in programma dal 6 all’11 febbraio. Ad affiancare il vincitore della Vuelta di Spagna e del Giro d’Italia saranno il fratello Dayer e Winner ...

Atletica - Esordio vincente per Fassinotti a Colonia : 2 - 24 per l'azzurro nel Kölner Hochsprung Meeting : Fassinotti Esordio vincente, 2,24 nel Kölner Hochsprung Meeting di Colonia Esordio in sala con vittoria per Marco Fassinotti , oggi primo con la misura di 2,24 nel Kölner Hochsprung Meeting di ...

Isola dei Famosi - Esordio boom : è già record di ascolti : L' Isola dei Famosi , condotta da Alessia Marcuzzi con Mara Venier e Daniele Bossari opinionisti, stravince la serata: 4.565.000 telespettatori con il 25,5% di share. Un dato eccellente pompato però ...