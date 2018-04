meteoweb.eu

: Epatite C: oltre 50mila siciliani hanno un’infezione, ma solo 1 su 3 si fa curare - Barcellonameteo : Epatite C: oltre 50mila siciliani hanno un’infezione, ma solo 1 su 3 si fa curare - jenniferpas90 : Epatice C, 50 mila siciliani hanno l'infezione: in pochi si curano - salernopost : Epatite C in Campania, oltre mille i malati nel salernitano: è allarme In Campania i pazienti affetti da epatite C… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) L’C IN SICILIA – In Sicilia, come in altre regioni Italiane, l’da HCV nella sua forma cronica, cioè quella che può evolvere verso la cirrosi e il cancro del fegato, rappresenta un importante problema sociale. Nell’Isola ogni anno si ricoverano per patologie da HCV7.000 persone, e ne muoiono almeno 1.000 (dati Osservatorio Epidemiologico Regionale). Un recente studio epidemiologico, effettuato da Rete Sicilia HCV in collaborazione con 80 Medici di famiglia su un campione di circa 100.000 assistiti, ha mostrato una frequenza della infezione cronica HCV dello 0,96% negli adulti dunque, estrapolando alla intera popolazione adulta, di almeno 50.000con infezione cronica. Questo è un dato di minima, riferito alle sole persone che per qualunque motivo abbiano già fatto il test per l’C: se venisse effettuato uno screening universale, con molta ...