Entra in un capannone e spara | ucciso un imprenditore | un altro è ferito Il killer in

Brescia - Entra in capannone e spara : un morto - il killer in fuga : Il cadavere di un uomo, che secondo le prime indagini è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, è stato trovato all'interno di un capannone a Flero, in provincia di Brescia . Sul posto i carabinieri a ...

Brescia - Entra in capannone e spara : un morto - il killer in fuga : Brescia, entra in capannone e spara: un morto, il killer in fuga Dalle immagini delle telecamere i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di risalire al numero di targa dell’auto dell”omicida Continua a leggere