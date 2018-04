Eminem criminale folle nel video di Framed | assassino in fuga per il nuovo singolo

optimaitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Ildidi, ildall'album Revival, ha fatto il suo debutto online il 4 aprile ed è certamente destinato a far discutere per le immagini forti che contiene.Ildiretto da James Larese vede protagonista lo stessonei panni di unin: la clip si apre con le immagini di un telegiornale che annuncia tra le "breaking news" l'evasione dalla scena del crimine di uomo molto pericoloso, che a piede libero potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Si tratta di Marshall Mathers, meglio noto come il rapper, che scappa da un manicomio di Detroit (la sua città) e cerca una via dinella foresta barricandosi in una casa dall'aria misteriosa.Ilè un susseguirsi di immagini violente, sangue, volti e corpi delle vittime della follia del protagonista, scene che si intervallano con quelle del ...