Emergenza babygang a Napoli | Csm a Nisida | ' Presto iniziative specifiche'

Napoli è Emergenza babygang : 'Agiscono senza zone franche' : La violenza delle babygang ha una nuova strategia, sconfina anche in quartieri della città fino a poco fa ritenuti ' zone franche' , e si ispira a modelli negativi e sempre più feroci. 'È una sorta di ...

Emergenza babygang a Napoli - perché serve un'alleanza tra i giusti : Le bande di ragazzi violenti non sono un fenomeno nuovo. Già nel 2001 Diego De Silva raccontò in 'Certi bambini', per Einaudi, la storia nera di Arturo, assassino a undici anni. Registrare che le baby ...