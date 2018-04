Elezioni 2018 | chi sarà il premier?

Elezioni comunali il 10 giugno 2018 : gli eventuali ballottaggi il 24 giugno : Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha fissato, con proprio decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali , nonché per l'...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Elezioni Presidenti Camera e Senato - accordo M5S-Lega? (24 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : elezioni Presidenti Camera e Senato ''fumata nera''. Torna il terrore in Francia. Confermata la condanna per il Sindaco di Genova (24 marzo 2018) .(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 01:52:00 GMT)

Elezioni 2018 - il dibattito su Twitter influenzato dai bot - : Uno studio della Fondazione Bruno Kessler ha analizzato l'uso di account automatici durante la campagna elettorale. "Sono stati centrali per le interazioni e per la capacità di promuovere singoli ...

Elezioni 2018 - Boldrini : “Non ci sono vincitori - non c’è nessuna maggioranza” : Boldrini (Liberi e Uguali) interviene a Carta Bianca su Rai Tre: "Non ci sono vincitori, nessuno ha la maggioranza, nemmeno alla Camera. Non mi pare che Di Maio e Salvini stiano cercando alleati, come dovrebbe avvenire in una democrazia".Continua a leggere