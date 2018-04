Eletto il presidente della Commissione Speciale è Vito Crimi

Il grillino Crimi Eletto presidente della Commissione speciale per il Senato : Vito Crimi , Senato re del Movimento Cinque Stelle, è stato eletto presidente della Commissione speciale del Senato che si è insediata oggi e che dovrà esaminare il Def e altri provvedimenti rimasti in sospeso.I compiti della Commissione speciale . Ventisette Senato ri e quaranta deputati: sono i componenti della Commissione speciale che si insedierà oggi al Senato e sarà costituita formalmente martedì alla ...

Egitto - al Sisi ri Eletto presidente dopo un voto senza batticuore : 97 per cento delle preferenze : L’annuncio della commissione elettorale arriva senza grande clamore: il prossimo presidente egiziano sarà Abdel Fatah al Sisi , candidato ultra-favorito nonché pressoché unico alla poltrona, su cui siede dal 2014, contesagli solo dall’imprenditore e suo ex supporter Mousa Mostafa Mousa. ...

Egitto - al Sisi ri Eletto presidente dopo un voto senza batticuore : 97 per cento delle preferenze : Parecchie cose sono cambiate da allora - positivamente in economia e molto negativamente sul piano sociale e politico - ma il pugno di ferro contro ogni forma di opposizione al governo , e al ...

Abdel Fattah al Sisi è stato riEletto presidente dell’Egitto con il 97 per cento dei voti : Abdel Fattah al Sisi è stato rieletto presidente dell’Egitto con il 97 per cento dei voti, ha annunciato la Commissione elettorale egiziana. Al Sisi ha battuto il suo unico avversario, Moussa Mustafa Moussa, politico semi-sconosciuto che aveva detto di essere The post Abdel Fattah al Sisi è stato rieletto presidente dell’Egitto con il 97 per cento dei voti appeared first on Il Post.