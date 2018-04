Ecco gli artisti che hanno segnato il mercato dell' arte nel 2017

Salari in Europa : Ecco dove i lavoratori vengono pagati meglio : Che l'Italia non sia il paradiso dei lavoratori è cosa risaputa. I dati Eurostat sui Salari però pongono ancora una volta il nostro paese su un gradino abbastanza basso o comunque indietro rispetto ...

Non solo Fedez - Ecco gli inquilini di lusso a CityLife : Milano, 4 aprile 2018 - Il super-attico di Fedez e Chiara Ferragn i nelle Residenze Libeskind, una casa di 270 metri quadrati su due livelli con vista mozzafiato sull o skyline di Milano , che ora la ...

Intelligenza artificiale nella Pa : dall'evasione al miglioramento lavoro e servizi. Ecco a cosa servirà : L’Intelligenza artificiale a servizio del cittadino per miglioramenti in diversi settori della P.A.: progetti e investimenti

Lazio - domani la prima riunione del consiglio : Ecco chi sono i 50 eletti : Da lì è seguita l'esperienza politica fino alla fondazione del Partito Democratico. Dal 2005 al 2010 è stato capo segreteria del gruppo consiliare Uniti nell'Ulivo e dell'assessorato alle Politiche ...

“Le foto del profilo…”. Allarme tra gli utenti WhatsApp : Ecco cosa si rischia a causa delle proprie immagini sull’app di messaggistica : Uno dei dettagli che definisce meglio la nostra personalità in rete, anticipando agli altri informazioni preziose sulla nostra identità e le nostre passioni, è la foto profilo. Un tratto così importante che la scelta, per molti utenti, è particolarmente delicata e richiede minuti, se non ore, di profonde riflessioni. Anche su WhatsApp, dove una delle prime cose che controlliamo nei nostri contatti è proprio quel piccolo riquadro contente ...

Governo del Presidente a luglio? A meno che... Ipotesi clamorose Ecco che cosa si dice in Parlamento : Tempi lunghi. Molto lunghi. Lunghissimi. Alla vigilia dell'avvio delle consultazioni al Quirinale, in Parlamento, e non solo, è un susseguirsi di incontri, nei partiti e tra i partiti. Telefoni bollenti, sms continui e fitte conversazioni su Whatsapp Segui su affaritaliani.it

“Ecco l’accordo per il divorzio”. Brad-Angelina : boom! Tutti i dettagli di una separazione che ha lasciato a molti fan l’amaro in bocca. Mancava solo quell’ultimo dettaglio - ora è ufficiale : Un divorzio e la fine di un amore che ha tenuto tutto il mondo col fiato sospeso. Sembravano la coppia perfetta, eppure… Ora a due anni dall’addio, arriva il divorzio per Brad Pitt e Angelina Jolie. La coppia sembra aver trovato un accordo definitivo, difficile da raggiungere soprattutto per l’affidamento dei figli. Il motivo del contendere più dibattuto degli ultimi mesi, infatti, è stato proprio l’affido dei sei ...

Genoa-Cagliari - Ecco le formazioni ufficiali : Genoa e Cagliari in cerca di punti importanti in chiave salvezza: tutto pronto al Ferraris, gli uomini di Ballardini e Lopez in campo alle 18:30 nel recupero della 27^ giornata di Serie A. formazioni ufficiali: Genoa – Perin; Cofie, Lapadula, Rossettini, Biraschi, Rosi, Bessa, Madeiros, Zukanovic, Hiljemark, Laxalt. Cagliari – Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Andreolli; Faragò, Ionita, Barella, Dessena, Lykogiannis; Sau, ...

Elisa - Claudio Baglioni e Lo Stato Sociale : Ecco tutte le certificazioni : Elisa ha ricevuto dalla Federazione Industria Musicale Italiana il secondo Disco di Platino per ' A modo tuo ' grazie agli oltre 100mila download e streaming. La canzone, scritta da Ligabue che poi l'...

Westworld - Ecco i dettagli sullo Shogun World : Che il parco di divertimenti robotico ambientato nel Far West non fosse l’unico esistente era già emerso durante la scorsa stagione di WestWorld. In questi mesi, poi, ulteriori ipotesi erano state avanzate riguardo al famigerato Shogun World (si scrive staccato, come dicono le note ufficiali) e, a poche settimane dal debutto degli episodi della nuova stagione, sono stati confermati inediti dettagli su questo nuovo parco. Le sue prime ...

Ecco lo sport che fa bene al cuore - soprattutto per gli anziani : E’ risaputo che per vivere bene, oltre ad uno stile di vita sano, bisogna praticare una buona attività fisica. Lo sport rappresenta un momento di svago, ma allo stesso tempo è un momento importante per la crescita sin da bambini. Grazie ad esso possiamo relazionarci con i nostri coetanei, condividere un obiettivo comune e migliorare le condizioni di vita in termini di salute. Negli ultimi decenni, il tennis è diventato uno sport molto ...

Domani via alle consultazioni : Ecco il calendario degli incontri : 'Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizierà il 4 aprile le consultazioni per la formazione del nuovo Governo'. Durante le consultazioni si fa 'portavoce delle esigenze dei cittadini' ...

Amici 2018 Serale : Ecco tutti gli ospiti della prima puntata : Amici 2018: Fabri Fibra e Alice Merton ospiti nella prima puntata del Serale Quali sono gli ospiti della prima puntata di Amici 2018 Serale? Per il primo appuntamento con la nuova edizione del talent show di Canale5, Maria De Filippi ha “convocato” nientedimeno che Fabri Fibra ed Alice Merton. Più nel dettaglio, Fabri Fibra ed Alice Merton si […] L'articolo Amici 2018 Serale: ecco tutti gli ospiti della prima puntata proviene ...

