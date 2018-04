E voi che fiore siete? Ve lo svela il segno zodiacale

The voice - eliminato dai giudici spacca la chitarra : "Penso che sia una m..." : eliminato da The Voice, Saverio Martucci ha avuto una dura reazione che ha spiazzato tutti, giudici presenti in studio, il conduttore del programma e suo padre.La bocciatura lo ha fatto parecchio infuriare, così quando il conduttore di The Voice gli ha domandato come si sentiva, Saverio Martucci ha confessato: "In questo momento penso che sia tutto una merda". E dopo qualche secondo di silenzio, come un fulmine a ciel sereno, ha preso la ...

The voice 2018 - Blind Auditions : i concorrenti che passano il turno : Alessandra Machella Secondo giro di Blind Auditions a The Voice of Italy 2018. Sono 13 i talenti che, durante la seconda puntata, hanno strappato il biglietto d’entrata nel programma di Rai2 attirando l’attenzione dei giudici Albano, J-Ax, Cristina Scabbia e Francesco Renga. Ciascuna delle ‘voci’ selezionate ha scelto in quale team arruolarsi, seguendo l’istinto o cedendo alle lusinghe del coach più interessato. Gli ...

“voi… ipocriti!” Frizzi - la condanna della giornalista. Polemiche a non finire dopo i funerali del conduttore. La Rai nel caos : I funerali, lo strazio di Carlotta Mantovan, la moglie che fino all’ultimo gli è stata accanto, e l’affetto di tante persone comuni che gli hanno voluto rendere omaggio. Prima nella camera ardente di Via Mazzini, poi nella chiesa degli artisti in una Piazza del Popolo gremita. Tutto perché Fabrizio Frizzi era uno di loro, uno come loro. ‘Fabrizio era una persona ambiziosa, ma umanamente ambiziosa, che è una cosa molto rara. ...

Michelangelo Falcone canta Cremonini - a The voice per diventare ricco un quarto di Justin Bieber (video) : Michelangelo Falcone canta Cremonini e conquista i coach di The Voice of Italy con La nuova stella di Broadway. Diciassettenne originario di La Spezia, Michelangelo Falcone sogna un futuro nella musica: non a caso, alla seconda Blind Audition di The Voice Michelangelo Falcone canta Cremoni e una delle più belle canzoni italiane degli ultimi anni, La nuova stella di Broadway. Il concorrente ha interpretato con disinvoltura la famosa ...

11 segnali che il vostro partner si sta allontanando da voi : «Mi ama ancora?». Ultimamente vi siete scoperte a pensarlo spesso: lui sembra distante e scostante e voi alla sola idea di poterlo perdere, vi siete sentite mancare la terra sotto ai piedi. Eppure colui con il quale avevate grandi progetti di vita, sembra non essere più lui. Comunicare con anticipo, affrontare ciò che non va, può voler dire scongiurare la separazione. LEGGI ANCHE10 segnali che la vostra relazione è al capolinea I segnali, i ...

Gordon’s cerca assaggiatori di gin : ecco il lavoro che fa per voi. Come candidarsi : Gordon’s, azienda britannica di dry gin, è alla ricerca di tester che provino le nuove creazioni per capire se possano essere adatte al pubblico. Ma c'è tempo per candidarsi fino al 31 marzo.Continua a leggere

Forza Italia - Romani nemmeno capogruppo : “Io come l’araba fenice - ma voi non sapete nemmeno che cazzo è…” : “Io sconfitto? Sono morto e risorto tante di quelle volte, avete presente l’araba fenice, ma voi non sapete nemmeno chi cazzo sia l’araba fenice”. Lo ha detto Paolo Romani all’uscita dalla riunione di Forza Italia per eleggere il capogruppo in Senato. “I Forza Italia si spaccherà? “macché, vi scomponete voi” risponde ai giornalisti. L'articolo Forza Italia, Romani nemmeno capogruppo: “Io come ...

Quelli che meditano vi infastidiscono? Fatelo anche voi : Poi c'è l'ambigua politica di invitare la gente a cercare la gioia nella vita così com'è, piuttosto che provare a cambiarla, a cui si aggiunge la dubbia utilità di spendere denaro pubblico per ...

13 strategie che un uomo mette in atto per farvi capire che è interessato a voi : Classica conversazione tra amiche: “Gli interessi…”. “Ma va…”. “Ti dico di sì, guarda come ti mangia con gli occhi”. Puntualmente, poi l’amica veggente aveva ragione. Da cosa l’aveva capito? Da piccoli particolari, che in realtà, avevate carpito anche voi, ma cui non volevate credere. Perché può capitare che tra amici o conoscenti, poi sbocci qualcosa di più. Un interesse in comune, un’attrazione chimica che va al ...

E voi che cosa fareste se vi restassero 6 mesi di vita? : Il mondo non sarebbe più stato lo stesso. La cosa strana di tutte queste scoperte è che spesso accadono simultaneamente in tanti posti diversi: inevitabile dedurne che forse certe idee sono ...

Francesco - la Drag Queen che ha conquistato Al Bano a The voice : Francesco Bovino ha 41 anni e arriva da Galatina il suo aspetto non può passare inosservato. Ecco un estratto della sua audizione a The Voice, in onda ogni giovedì su Rai 2.