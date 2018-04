“È pronta” La spifferata su Aurora Ramazzotti I beninformati annunciano la grande

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 aprile 2018) La vita dinon potrebbe procedere al meglio. L’amore con Goffredo Cerza è sempre più forte e anche se i due hanno trascorso le vacanze da separati sulla loro storia non c’è nessuna ombra. Non è la prima volta che la coppia si separa in occasione delle feste comandate. Subito dopo Nataleera volata con la madre alle Maldive per una vacanza paradisiaca in famiglia, Goffredo invece era rimasto ad attenderla in Italia. Donna di mare, questa volta laal caldo potrebbe esserci andata con il padre Eros e Marica Pellegrinelli, anche lei in sexy bikini sui social. Curve conturbanti in primo piano per augurare buona Pasqua ai follower e corse sulle dune nel deserto in sella al quad… con un cinguettio su Instagram: “I live to feel free” (Vivo per sentirmi libera). Goffredo Cerza si è invece dilettato sui monti con ...