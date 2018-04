“È Nino” Isola dei Famosi | lo scoop è pazzesco Manca poco alla fine del reality ma quel

caffeinamagazine

: Le uniche cose belle di questa #Isola: la compagna di Nino Formicola e il loro amore discreto e sincero. - davidemaggio : Le uniche cose belle di questa #Isola: la compagna di Nino Formicola e il loro amore discreto e sincero. - Basto__ : Curioso come dai primi sondaggi, Jonathan sia già spacciato, anche nei sondaggi dell'altro televoto nino era spacci… - Agatapellegrino : RT @paromatta: #isola Alessia è la vincitrice ASSOLUTA di questa isola ! Capace, caparbia, diretta...una vera roccia !! Nino lo adoro, saga… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018)dei, siamo agli sgoccioli: ilsta per volgere a conclusione. Siamo alle ultime battute poi finalmente si scoprirà chi sarà il vincitore di questa tredicesima edizione che è stata piena zeppa di polemiche, colpi di scena, discussioni, litigi pesanti, abbandoni prima del tempo. Da quando, nella seconda puntata delè scoppiato il caso del canna-gate – Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana quando tutti i futuri naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era ancora iniziato – per Alessia Marcuzzi e il suo show non c’è più stata pace. Quindi immaginiamo che la Marcuzzi sia stanchina e che, tra qualche settimana, quando ilfinirà, potrà tirare un sospiro di sollievo e rilassarsi. Ma, a due settimane dconclusione de L’dei, la curiosità di sapere chi vincerà ilè tanta. Voi avete una mezza idea di ciò ...