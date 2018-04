E' morto Ray Wilkins | ex del Milan e vice di Ancelotti

È morto Ray Wilkins - ex centrocampista di Chelsea - Milan e nazionale inglese : aveva 61 anni : È morto Ray Wilkins, ex centrocampista di Chelsea, Milan e nazionale inglese: aveva 61 anni. Secondo il Telegraph è morto a causa di un attacco cardiaco. Nella sua carriera Wilkins aveva giocato fra gli altri per Chelsea, Milan e Manchester United, e The post È morto Ray Wilkins, ex centrocampista di Chelsea, Milan e nazionale inglese: aveva 61 anni appeared first on Il Post.