È crollato un tratto delle mura di San Gimignano Siena | non ci sono feriti

ilpost

: RT @notiveri: È crollato un pezzo delle mura di #SanGimignano (Siena), non ci sono feriti: Ieri pomeriggio è crollato un pezzo delle mura d… - arianna_rosada : RT @notiveri: È crollato un pezzo delle mura di #SanGimignano (Siena), non ci sono feriti: Ieri pomeriggio è crollato un pezzo delle mura d… - notiveri : È crollato un pezzo delle mura di #SanGimignano (Siena), non ci sono feriti: Ieri pomeriggio è crollato un pezzo de… - UgoBaroni : San Gimignano, crollato tratto delle mura medievali -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Ieri pomeriggio èundi San, la famosa cittadella medievale in provincia di. Non cistati danni a cose o persone. Ilfaceva parte della porzione orientale, e non Èundi San), non ciIl Post.