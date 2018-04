E-commerce | così viaggia il sogno dello shopping Ma anche l' incubo dell' inquinamento

stradafacendo.tgcom24

: Mah, il mercato è di coloro che hanno la capacità di anticiparlo e di offrire ciò che vogliamo/serve. Piccolo o gra… - andmas01 : Mah, il mercato è di coloro che hanno la capacità di anticiparlo e di offrire ciò che vogliamo/serve. Piccolo o gra… - conocchiali : Il dubbio di sempre prima di comprare gli occhiali è “mi stará bene?” L’ e commerce - AICEL_Ecommerce : In tanti ci chiedono perché i nostri controlli per il rilascio del certificato SonoSicuro, l'acquisto intelligente… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) ... per spostare su rotaia o su nave moltissime merci cheno in Tir, col risultato che 'il numero dei veicoli commerciali impiegati nel mondo è cresciuto del 32 per cento in una dozzina d'anni'. ...